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В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака

31 июля 2017, 14:14

К настоящему времени информация о погибших и раненых не поступала.

Смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в службе безопасности, передает РИА Новости.


Также сообщается, что на месте происшествия слышны звуки стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным источника телеканала 1TV, целью взрыва было посольство Ирака.

Представитель полиции Кабула Басир Муджахид (Basir Mujahid) подтвердил телеканалу, что в городе произошел взрыв. При этом он не сообщил никаких подробностей.

По данным агентства Франс Пресс, которое ссылается на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание". Он добавил, что в настоящее время в районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей.





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