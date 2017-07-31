В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака

Представитель полиции Кабула Басир Муджахид (Basir Mujahid) подтвердил телеканалу, что в городе произошел взрыв. При этом он не сообщил никаких подробностей.

По данным агентства Франс Пресс, которое ссылается на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание". Он добавил, что в настоящее время в районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей.











