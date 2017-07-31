В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака
31 июля 2017, 14:14
К настоящему времени информация о погибших и раненых не поступала.
Смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в службе безопасности, передает РИА Новости.
Explosions Hit #Kabul City https://t.co/iKuY6enlUr#AFGpic.twitter.com/kTRaavBHMX— Ariana News (@ArianaNews_) 31 июля 2017 г.
Также сообщается, что на месте происшествия слышны звуки стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало.
По данным источника телеканала 1TV, целью взрыва было посольство Ирака.
Представитель полиции Кабула Басир Муджахид (Basir Mujahid) подтвердил телеканалу, что в городе произошел взрыв. При этом он не сообщил никаких подробностей.
По данным агентства Франс Пресс, которое ссылается на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание". Он добавил, что в настоящее время в районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей.
#BREAKING sources says that the attacked happens inside #Iraq Embassy in #Kabul, GlobalNews— Kanpur Presidentcity (@AshishCawnpore) 31 июля 2017 г.
video @Hamidhaideripic.twitter.com/O5w71NqAYw
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