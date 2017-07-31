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ДВД: Всадников, игравших в кокпар на дороге, привлекут к ответственности

31 июля 2017, 14:15

Полицейские изучают распространенное видео и устанавливают всех участников инцидента.

Игравших на оживленной трассе в кокпар и повредивших чужое авто мужчин привлекут к ответственности, сообщили Sputnuk Казахстан в департаменте внутренних дел Алматинской области.

Во время конных игр на проезжей части лошадь одного из участников кокпара повредила проезжающей автомобиль. Видео инцидента выложила в Сеть потерпевшая девушка, которая находилась за рулем поврежденного авто. По ее словам, во время перетягивания барана одна из лошадей повредила капот, бампер и лобовое стекло машины.

"Распространенное в интернете видео изучается. Факт официально зарегистрирован в Карасайской районной полиции", — сообщили в пресс-службе областного ДВД.

В полиции пообещали, что после установления всех участников указанного факта виновные лица будут привлечены к соответствующей ответственности.


Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко

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