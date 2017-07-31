Срок аккредитации для всех категорий составляет три года.

В Казахстане завершилась аккредитация медицинских организаций по итогам первого полугодия 2017 года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра развития здравоохранения.





Заявку на прохождение добровольной процедуры подали 65 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и стационарную помощь на различных уровнях.





Экспертная оценка соответствия медицинских организаций стандартам аккредитации проводилась перекрестным методом в период с 29 мая по 24 июня 2017 года.





По итогам работы высшую категорию получила ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г. Алматы. Соответствие первой категории получили 13 медорганизаций, а второй – 39 медорганизаций. Срок аккредитации для всех категорий составляет три года.





Не признаны аккредитованными 12 медицинских организаций, в том числе по одной в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и по городу Астана, две медицинский организации в г. Алматы и 4 медорганизации в Жамбылской области.





Таким образом, по Республике Казахстан из 65 медицинских организаций, подавших заявку на аккредитацию, успешно прошли внешнюю комплексную оценку на соответствие национальным стандартам 46 государственных и 7 частных.





Аккредитация подтверждает соответствие медицинской организации установленным стандартам качества, а также реализует право пациента на получение надлежащего качества медицинских услуг и безопасности пациента.





Во втором полугодии 2017 года планируется проведение аккредитации еще в 115 медицинских организациях.







