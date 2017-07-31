«Судебный кабинет» - доступность к правосудию

Одним из основных принципов введения сервиса «Судебный кабинет» является обеспечения широкого доступа населения к судебной информации, а также открытости судебных органов.

В 2014 году Верховным Судом Республики Казахстан в июне месяце был внедрён сервис «Судебный кабинет», который предоставляет пользователям возможность, не выходя из дома, или офиса, подать в суд исковое заявление, заявление, жалобу, обращение, отзыв, встречный иск и т.д.

«Судебный кабинет» - это единое окно подачи физическими и юридическими лицами обращений о защите, восстановлении нарушенных или оспариваемых прав, свобод и интересов, сервис «Судебный кабинет» обладает интуитивно ясным интерфейсом позволяющим формировать бланки электронных документов, что позволяет пользователям экономить не только временные затраты, но и материальные ресурсы.

Авторизация в сервисе «Судебный кабинет» производится с помощью ЭЦП, ИИН или БИН, а также пароля. При подаче заявления (обращения) представителем юридического лица авторизация осуществляется посредством БИН. Требования к подаваемым документам, для представления в суд заявления (обращения) загружаются в текстовом формате (шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал). Каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в суд. Формат файла, загружаемого пользователем должен соответствовать *doc, *docx, *pdf, *jpeg. Максимальный размер файла не должен превышать 10 МВ.

Требования к форме и содержанию подаваемых исковых заявлений устанавливаются Гражданским процессуальным кодексом РК. Пользователь осуществляет выбор сервиса «Подача искового заявления», заполняет форму электронного искового заявления, в которой заполняются данные обращаемого лица. В случае оплаты государственной пошлины через банки второго уровня, посредством электронных терминалов, банкоматов и прочих электронных устройств пользователь загружает в систему подачи документов копию платежного документа (платежные поручения, квитанции, чеки и др.) об оплате госпошлины. Оплата государственной пошлины посредством платежного шлюза «электронного правительства» производится после заполнения формы электронного искового заявления. Исковое заявление после удостоверения электронной цифровой подписью пользователя передается в информационную систему судебных органов Республики Казахстан.

При этом следует отметить, что сервис «Судебный кабинет» упрощает доступ к правосудию, но и оптимизирует время обращающихся лиц и судебных органов.

Вместе с тем, в сервисе «Судебный кабинет» реализована вкладка по внесению предложений по работе сервиса «Судебный кабинет».

В настоящее время сервис «Судебный кабинет» является неотъемлемой частью электронной системы судебных органов.

И значительный рост пользователей сервисом «Судебный кабинет» подтверждает актуальность и своевременность внедрения данного сервиса.

Главный специалист Алматинского

районного суда города Астана Ш.А.Адилбеков