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Apple случайно раскрыла важные особенности iPhone 8

31 июля 2017, 14:44

На прошлой неделе "яблочная" корпорация выпустила первый билд прошивки для умной колонки HomePod.

Спустя несколько дней сторонние разработчики сообщили, что обнаружили в коде прошивки информацию о грядущем флагманском смартфоне компании Apple, пишет 9To5Mac, передает Life.ru.


Разработчик Гильермо Рэмбо нашёл схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8. Судя по картинке, купертиновцы действительно почти полностью избавятся от рамок вокруг экрана. Кроме того, на изображении нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Ещё одной интересной находкой поделился разработчик по имени Стив Тротон-Смит, который нашёл в коде прошивки информацию о биометрической аутентификации.

Это означает, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц, которая может быть использована в новом iPhone вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Алексей Глинкин
Фото vesti.ru

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