Ветераны Вооруженных сил призывают молодежь к исполнению своего гражданского долга – службе в армии

Республиканское общественное объединение «Совет генералов» активно участвует в различных мероприятиях, проводимых в Казахстане в честь 25-летия Вооружённых сил РК, а также в других акциях, посвященных патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz





Напомним, данное сообщество было создано в 2001 году по инициативе генералов в запасе и отставке Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Министерства чрезвычайных ситуаций, органов прокуратуры и Военного суда РК, внутренних и пограничных войск для содействия Президенту в укреплении национальной безопасности, обороны и правопорядка, патриотического воспитания подрастающего поколения, защиты социальных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.





Одним из последних мероприятий с участием «Совета генералов» была торжественная встреча с воинами-ветеранами совместно с СНК «Международник» и «Регионовед», на которой был показан документальный фильм о строительстве национальной армии.





- 7 мая 1992 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил, - сказал Айткали Исенгулов, генерал-майор запаса, президент ОО «Союз военнослужащих запаса РК», член президиума общественного объединения «Совет генералов РК», заместитель председателя «Партии патриотов Казахстана» . - Сегодня в соответствии с требованиями Военной доктрины страны, подписанной главой государства, идет активный процесс реорганизации Вооруженных сил и формирования нового облика армии. В ней детально определен комплекс мер, направленных на поэтапное развитие Вооруженных сил до 2010 года и последующую перспективу. День защитника Отечества за годы становления независимого Казахстана занял достойное место в числе самых важных событий нашей страны.





Генерал-майор запаса, заместитель председателя Президиума РОО «Совет генералов» Махмут Телегусов рассказал о миротворческой миссии Казбата в Таджикистане (1992-2001) и Ираке (2003-2008). Из уст генерала участники встречи, в том числе студенты услышали о сложной миротворческой миссии казахстанцев в Ираке.





- Казахстанский миротворческий батальон был создан по директиве главы государства в январе 2000 года в капшагайской десантно-штурмовой бригаде, - рассказывает генерал. - Затем в 2006 глду батальон вошёл в состав Казахской миротворческой бригады, дислоцирующейся в Алматы.





Основными задачами Казбрига являются участие в миссиях ООН и разъединение враждующих сторон в зонах вооружённых конфликтов. В Ираке в состав войск Международных сил коалиции входило 20 стран. Каждый контингент выполнял определённые задачи и подчинялся объединённому штабу; инженерно-сапёрный отряд спецназначения Казбат отвечал за поиск, обнаружение и обезвреживание боеприпасов, очистку воды, создание пунктов снабжения питьевой водой, а также за обучение местных минёров-подрывников. Курировали наших бойцов украинские военнослужащие из 72-го отдельного механизированного батальона.





Махмут Телегусов поведал, что именно в этой горячей точке планеты наш контингент понёс боевые потери.





9 января 2005 года при разгрузке боеприпасов в провинции Васип погиб капитан Кайрат Кудабаев, ещё четверо бойцов Казбата получили ранения. В ходе 6-летнего пребывания в Ираке воины Казбата уничтожили более 4 млн. взрывоопасных предметов, очистили для питьевых нужд около 7000 куб. м воды, установили 4,4 км заграждений по периметру базы НАТО «Дельта» и оказали медицинскую помощь более 5000 местным жителям. За проявленные мужество, отвагу и безупречную службу 200 воинов Казбата были удостоены медалей «Ерлiгi ушiн» и орденов «Айбын», а также нагрудных знаков от польской и украинской сторон.





Боевой офицер, председатель Общества участников боевых действий на таджикско-афганской границе г. Алматы Ербол Байтокаев рассказал о деятельности легендарного Казбата в Таджикистане. Особо памятен был для него день — 7 апреля 1995 года, когда 17 военнослужащих седьмой роты Сводного казахстанского батальона, сформированного из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД РК, пали смертью храбрых в пятичасовом бою в Пшихарвском ущелье Дарваза.





На встрече также много рассказывали о героических подвигах казахстанцев в Великой Отечественной войне.





Ветераны Вооружённых сил РК призвали студенческую молодёжь к исполнению своего гражданского долга – службе в армии Казахстана для обеспечения национальной безопасности в случае внешней угрозы.