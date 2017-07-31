Макияж вместо компьютерной графики
31 июля 2017, 14:51
Дизайнер мультфильмов превращает обычных людей в мультипликационных героев с помощью макияжа.
Одри Люже (Audrey Logeais) - визажист и художник-дизайнер мультфильмов из Парижа решила превратить обычных людей в злодеев популярных диснеевских мультфильмов.
Ресторанный критик Эго (Рататуй)
Аид (Геркулес)
Шрам (Король Лев)
Изма (Приключения императора)
Джафар (Аладдин)
Мисс Барашкис (Зверополис)
Источник: humor.fm
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