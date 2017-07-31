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Макияж вместо компьютерной графики

31 июля 2017, 14:51

Дизайнер мультфильмов превращает обычных людей в мультипликационных героев с помощью макияжа.

Одри Люже (Audrey Logeais) - визажист и художник-дизайнер мультфильмов из Парижа решила превратить обычных людей в злодеев популярных диснеевских мультфильмов.

Ресторанный критик Эго (Рататуй)



Аид (Геркулес)



Шрам (Король Лев)



Изма (Приключения императора)



Джафар (Аладдин)



Мисс Барашкис (Зверополис)



Источник: humor.fm

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