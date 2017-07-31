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Трансформаторная подстанция едва не сгорела в Алматы

31 июля 2017, 15:00

Жертв и пострадавших нет.

В Наурызбайском районе Алматы произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщение о том, что в мкр.Калкаман-2 по ул.Молдабекова горят хозпостройки с переходом огня на двухэтажный дом, поступило в ДЧС города в 12.58 час.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:07 часов. Как выяснилось, произошло горение надворных построек, бани, магазина с переходом огня на 2-й этаж и кровлю 2-х этажного не функционирующего производственного цеха. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 13:49 часов и ликвидирован в 14:02 часов", - сообщили в ДЧС.

В результате теплового воздействия пострадала ТП- 9712. Площадь пожара составила 200 кв. м.



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