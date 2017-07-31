Трансформаторная подстанция едва не сгорела в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы произошел крупный пожар , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.





Сообщение о том, что в мкр.Калкаман-2 по ул.Молдабекова горят хозпостройки с переходом огня на двухэтажный дом, поступило в ДЧС города в 12.58 час.





"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:07 часов. Как выяснилось, произошло горение надворных построек, бани, магазина с переходом огня на 2-й этаж и кровлю 2-х этажного не функционирующего производственного цеха. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 13:49 часов и ликвидирован в 14:02 часов", - сообщили в ДЧС.





В результате теплового воздействия пострадала ТП- 9712. Площадь пожара составила 200 кв. м.



