В Актобе появятся почти две тысячи рабочих мест

Сапарбаев теперь лично из своего рабочего кабинета с помощью видеокамер следит за созданием новых заводов.

Благодаря заполнению индустриальной зоны в скором времени заработают крупные промышленные объекты, которые положительно скажутся на развитии нашей экономики, передает aktobetimes.kz





Реклама в самолетах дала результат





Еще в прошлом году Бердыбек Сапарбаев поставил задачу по заполнению индустриальной зоны. Создали управляющую организацию, которая расположилась в административно-бытовом комплексе, и начали создавать условия для предпринимателей.





- Мы бесплатно выдаем землю во временное пользование, тем самым даем толчок для развития бизнеса, - говорит заместитель акима области Кайрат Бекенов. – В основном в индустриальной зоне находится крупный и средний бизнес. Диапазон земли от десяти гектаров и ниже. После ряда совещаний мы сделали рекламу индустриальной зоны, дабы привлечь предпринимателей. Предпринимали практически все: от пиара в самолетах до видеороликов в Интернете.





Это дало результат. Стали поступать заявки на переговоры, в которых участвовал лично глава региона. Мы учитывали все мелочи. Неспроста Сапарбаев раз в квартал приходит сюда и следит за обстановкой. По-другому все может просто развалиться. Важен особый контроль. Ведь порой предприятия сталкиваются с такими проблемами, как сезонность строительных работ, нехватка инертных материалов или их удорожание. Мы же помогаем обеспечить всех стройматериалами. И следим, чтобы стройка не прекратилась.





Надо отметить, что Сапарбаев теперь лично из своего рабочего кабинета с помощью видеокамер следит за созданием новых заводов.





В целом из 155 га полезной площади индустриальной зоны освоили уже половину. Общий объем частных инвестиций составит 72 миллиарда тенге. Кроме того, создадут 1700 рабочих мест. Уже сегодня ввели в эксплуатацию 2 проекта: ТОО «Talan Technology» (производство травмобезопасных покрытий) и ТОО «Актобе Топса Пласт» (производство антифриза). Еще четыре объекта планируют завершить уже в этом году, а пятерым только недавно выделили земельные участки, где ведутся земляные работы перед началом строительства. Из имеющихся 12 проектов в пяти принимают участия иностранные инвесторы.





На складах обещают зарплату в 130 тысяч тенге





Вот уже второй год подряд Сапарбаев приезжает в индустриальную зону, чтобы поддержать каждое предприятие и сделать закладку капсулы для нового поколения. В этот раз такую честь бастык оказал трем объектам: ТОО «Gigant kz» (Германия), ТОО «БауМастер» (Болгария) и ТОО «Компания Фаэтон».





Первым объектом стала «Компания Фаэтон». Это ТОО на территории индустриальной зоны будет реализовывать инвестпроект строительства логистического центра класса «А» для западного и южного региона Казахстана по принятию, хранению и распределению бытовой техники.





- Стоимость данного проекта - свыше 2,5 миллиарда тенге, - рассказал акиму технический директор «Компании Фаэтон» Биржан Баймухан. – Эта сумма очень значима для города. При строительстве тут задействуют сто рабочих мест, а при эксплуатации - сто двадцать. Средняя зарплата - сто тридцать тысяч тенге.





Уникальность Логистического центра состоит в том, что система складирования EWM будет соответствовать международному стандарту SAP (Швейцария). Будут учитываться все требования мировых стандартов, которые применяются при присвоении класса складского комплекса. Также хочу сказать, что технология грузопереработки будет иметь высокую степень автоматизации и механизации. Иными словами, будем использовать современную погрузочно-разгрузочную технику ведущих мировых производителей.

Аналогов этого склада на территории страны нет, и запуск его планируется в конце следующего года.





Начнут выпускать водоэмульсионную краску





Закладывая капсулу в ТОО «БауМастер», Сапарбаев отметил важность продукции, которую собирается выпускать это ТОО, и попросил бизнесменов ускорить запуск предприятия.





- Это немецкий проект, - говорит исполнительный директор «БауМастер-Интернэшнл» Кенес Жайкенов. – Сегодня практически вся водоэмульсионная краска завозится из других стран. Лишь 20% производят в Казахстане, и то в южных регионах. У нас все сырье европейское. Инвестор из Болгарии. Планируем закончить в 2018 году.





- Почему так долго? - поинтересовался Сапарбаев. – Проект небольшой, но потребность в этой продукции высока. Поэтому постарайтесь запустить линию как можно быстрее!





Налаживают производство покрышек





Заключительным объектом закладки капсулы стал ТОО «Gigant KZ». Его генеральный директор Александр Герберсгаген узнал про индустриальную зону «Актобе», прочитав рекламную брошюру в самолете. Теперь он собирается запускать технологию восстановления автомобильных покрышек «холодным методом», позволяющим гарантировать восстановленным шинам пробеги и эксплуатационные характеристики, идентичные новым шинам. При этом цена составит всего 50-70% от стоимости новой покрышки. Кроме того, они будут также выпускать и новые покрышки на автобусы, комбайны и другой крупногабаритный транспорт.





- Общая площадь нашего завода два гектара, - говорит Александр. – Все коммуникации мы уже подвели и готовимся к стройке. Оборудование немецкое – уже закупили. Тут будет создано двадцать рабочих мест, при работе в две смены количество рабочих мест возрастет. Работать будут две линии, что позволит ежедневно выпускать семьдесят покрышек. В год это около тринадцати тысяч. Если будет спрос, то мы увеличим производительность в два раза. К работе приступим уже в этом году. Единственный вопрос - нам нужно получить разрешение для транзита через Россию, так как наш груз считается опасным.





Бердыбек Сапарбаев, выслушав немецкого инвестора, обрадовался, что производство запустится так быстро, и пообещал помочь с разрешением.





- Спрос на ваш товар есть, - кивнул глава региона. – В нашей стране собирают автобусы. В Костанае планируют строить автомобильный завод, а покрышек нет. Раньше их закупали в других странах. Теперь же этого делать не придется. Мы выделили вам хороший земельный участок, тут вам и железнодорожная дорога. Хотите – отправляйте товар в Европу, а хотите – в Азию. Все условия! А что касается разрешения, не переживайте, вы его получите, как только приступите к работе.





Керамическую плитку выпустят по новым технологиям





Многие проекты соответствуют самым высоким мировым стандартам, и их стройка уже идет полным ходом. Заложив капсулы, Сапарбаев в этом убедился лично. К примеру, ТОО «Зерде Керамика Актобе» будет выпускать керамическую плитку 24 видов на итальянском оборудовании, которое применяет в производстве продукции 3D-технологию.





- В этот современный завод вложили свыше шести миллиардов тенге, - поясняет Кайрат Бекенов. – Они стараются не отступать от новизны. Вот, например, когда уже шла закладка камня, вышли новые технологии 2017 года производства керамической плитки. Предприятие решили модернизировать по последним новшествам. Теперь с уверенностью можно сказать, что самый современный завод будет в Актобе. Со своей стороны, мы также приложили к этому руку: обеспечили всем необходимым сырьём - глиной, песком и так далее. Это позволило снизить себестоимость продукции.





Напоследок Бердыбек Сапарбаев дал наставление руководству этого завода:

- Мы уже ждем, когда вы приступите к работе. Теперь людям не придется ехать в Италию за керамической плиткой. Теперь она будет у нас дома, и намного дешевле. Мы сами будем насыщать наш рынок, а также экспортировать свои товары в Россию.