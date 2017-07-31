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Фото полуголого мужчины, топчущего смесь для приготовления курта, взбудоражило интернет

31 июля 2017, 16:01

Автор фотографии утверждает, что снимок был сделан в пределах Бишкека.

Кыргызстанских пользователей социальных сетей удивила фотография, которую опубликовал портал Kabarlar, пишет zanoza.kg.

На фотографии мужчина средних лет и практически раздетый (только в трусах) ногами давит и размешивает густую молочную массу сузмо, которую в свою очередь используют для приготовления курута.

Автор фотографии утверждает, что снимок был сделан в пределах Бишкека. Позже из этой молочной массы сделают курут и будут продавать на рынках города.

Курут (каз. курт) - сухой кисломолочный продукт. Продукт был изобретен кочевыми народами Центральной Азии. Обычно представляет собой белые шарики размером с абрикос или меньше, иногда делаются в виде цилиндриков путем обжатия в ладони.



Приготовление курута имеет множество рецепта, но классический способ всегда одинаковый:

Традиционно курут готовят из овечьего или козьего молока. В Кыргызстане используют молоко кобыл или коровье молоко.

Для того чтобы приготовить молочные шарики, загустевшую молочную массу в мешочке подвешивают в тени.

Влага постепенно, на протяжении нескольких дней, стекает через ткань. Так образовывается густая молочная масса – сузмо. Кочевые народы его используют в пищу как самостоятельный продукт или же готовят из него курут. Для этого его солят и скатывают в шарики, которые высушиваются под солнцем и ветром.

Форму неровных шариков придают с помощью рук - скручивая их в ладонях.

Изготовленные шарики сушатся как можно дольше.

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