Фото полуголого мужчины, топчущего смесь для приготовления курта, взбудоражило интернет

На фотографии мужчина средних лет и практически раздетый (только в трусах) ногами давит и размешивает густую молочную массу сузмо, которую в свою очередь используют для приготовления курута.

Курут (каз. курт) - сухой кисломолочный продукт. Продукт был изобретен кочевыми народами Центральной Азии. Обычно представляет собой белые шарики размером с абрикос или меньше, иногда делаются в виде цилиндриков путем обжатия в ладони.













Приготовление курута имеет множество рецепта, но классический способ всегда одинаковый:





Традиционно курут готовят из овечьего или козьего молока. В Кыргызстане используют молоко кобыл или коровье молоко.





Для того чтобы приготовить молочные шарики, загустевшую молочную массу в мешочке подвешивают в тени.





Влага постепенно, на протяжении нескольких дней, стекает через ткань. Так образовывается густая молочная масса – сузмо. Кочевые народы его используют в пищу как самостоятельный продукт или же готовят из него курут. Для этого его солят и скатывают в шарики, которые высушиваются под солнцем и ветром.





Форму неровных шариков придают с помощью рук - скручивая их в ладонях.





Изготовленные шарики сушатся как можно дольше.