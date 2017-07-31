В Актобе судят полицейского-мошенника

Жертвами полицейского становились доверчивые горожане. Обманным путем дорожный полицейский забирал у них либо машину, либо деньги. Схема «развода» была банальна. Первой жертвой стал друг, который купил ВАЗ 21723 в кредит. Однако через год он не смог за него заплатить. Полицейский по-дружески предложил решить проблему , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент BNews.kz





«Машину не возвращай. Я ее заберу. Сам оплачу кредит. Отдай машину и документы мне», - предложил полицейский.





Однако через несколько месяцев полицейского и след простыл, как и автомобиля. Банк, тем временем, продолжает требовать деньги за оплату кредита у потерпевшего.





Еще одна пострадавшая - хозяйка автомобиля Toyota Land Cruiser, за которую полицейский предложил выгодную цену – 6,5 млн тенге. Деньги обещал оплатить в течении 2 месяцев, а пока попросил отдать ему авто покататься. Женщина и не подумала о подвохе со стороны 40 летнего мужчины в должности заместителя руководителя роты в полиции.





За рулем респектабельного автомобиля аппетит у полицейского разыгрался еще больше. Он начал практиковать другую схему «развода» - трудоустройство в дорожной полиции в обмен на круглую сумму с шестью нулями. В сети обмана попадали бывшие коллеги, кто не мог восстановиться на работе или хотел повышения. Для убедительности он утверждал, что имеет выход на генерала.





«Я смогу восстановить тебя на прежней работе. За это дашь 3000 долларов. Напиши на имя генерала заявление. Я человек генерала. И твой вопрос смогу решить. Придешь работать в мою роту, рядом со мной», - говорил ныне подсудимый коллеге Марлену Омарову.





Не пожалел мошенник и свою сестренку, у которой за трудоустройство тоже потребовал 3000 долларов.



