В сети посмеялись над скромной свадьбой двух кулеров
31 июля 2017, 16:14
Пост в Twitter набрал почти две тысячи ретвитов и восемь тысяч лайков.
В сети набирает популярность фотография с двумя кулерами для воды, напоминающими жениха и невесту. Наибольшую популярность снимок приобрел после публикации пользователя ptica_mellos в Twitter, передает Lenta.ru.
На снимке изображены черный и белый кулер, в их цвете пользователи разглядели костюм и свадебное платье. Пакет на одном из питьевых аппаратов расценили как фату. Импровизированное празднование в сети сочли очень скромным.
Здоровья молодым pic.twitter.com/2ptKks2KKu— Птичкозавр (@ptica_mellos) 29 июля 2017 г.
В комментариях к твиту пользователи признали, что снимок действительно вышел забавным. При этом некоторые заметили, что в рабочем состоянии находится только черный кулер, что натолкнуло их на мысль о неравноправии в обществе.
Другие увидели в фотографии отсылки с фильму «Пятьдесят оттенков серого»: «мужской» кулер оказался «богатым и понтовым», а белая версия больше похожа на «серую мышь».
В конце июля журналист американского спортивного телеканала ESPN Стэн Верретт взял интервью у кулера с водой. Мужчина в шутку поинтересовался, что чувствуют аппараты, когда спортсмены вымещают на них свою злость после поражения.
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