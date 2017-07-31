Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В сети посмеялись над скромной свадьбой двух кулеров

31 июля 2017, 16:14

Пост в Twitter набрал почти две тысячи ретвитов и восемь тысяч лайков.

В сети набирает популярность фотография с двумя кулерами для воды, напоминающими жениха и невесту. Наибольшую популярность снимок приобрел после публикации пользователя ptica_mellos в Twitter, передает Lenta.ru.

На снимке изображены черный и белый кулер, в их цвете пользователи разглядели костюм и свадебное платье. Пакет на одном из питьевых аппаратов расценили как фату. Импровизированное празднование в сети сочли очень скромным.



В комментариях к твиту пользователи признали, что снимок действительно вышел забавным. При этом некоторые заметили, что в рабочем состоянии находится только черный кулер, что натолкнуло их на мысль о неравноправии в обществе.

Другие увидели в фотографии отсылки с фильму «Пятьдесят оттенков серого»: «мужской» кулер оказался «богатым и понтовым», а белая версия больше похожа на «серую мышь».

В конце июля журналист американского спортивного телеканала ESPN Стэн Верретт взял интервью у кулера с водой. Мужчина в шутку поинтересовался, что чувствуют аппараты, когда спортсмены вымещают на них свою злость после поражения.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...