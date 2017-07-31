В Павлодарской области восстанавливают водоканал для орошения

Благодаря водоканалу, который использовался в советские годы, семь тысяч гектар угодий в Лебяжинском районе смогут орошать без установки насосов, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Канал длиной более 30 километров был сдан в эксплуатацию в 1987 году. В течение девяти лет с его помощью орошали 5,5 тысячи гектара, на которых в основном растили кормовые культуры. Благодаря этой магистрали в 1988-1989 годах Лебяжинский район стал лидером Казахстана в орошении.





- Земля вокруг водоканала и сегодня пригодна для орошения, - говорит глава производственной фирмы «Ай-Би-Аль» Мусай Алимов, который 30 лет назад занимался эксплуатацией этого канала. – Почва здесь такова, что культура впитывает нужное количество воды, а остатки уходят в песок.





Главный плюс магистрали в том, что для подведения воды к сельскохозяйственным угодьям не нужны насосы – она идет самотеком практически по всей протяженности водоканала. Это отметил и аким Павлодарской области, которому презентовали проект по его восстановлению. По задумке авторов проекта, вода по каналу будет подаваться вплоть до села Казы. Это позволит обустроить оросительные системы на участке в семь тысяч гектаров.













- Сегодня мы занимаемся оформлением земли под магистралью, - рассказал аким Лебяжинского района Ернур Айткенов. – Когда водоканал будет принят в коммунальную собственность, мы передадим его на баланс республиканского государственного предприятия «Казводхоз». Затем планируется изготовить проектно-сметную документацию по реконструкции канала. После сдачи объекта вблизи магистрали можно будет построить овощехранилище и создать логистический центр, ведь неподалеку отсюда трасса Павлодар – Семей. С учетом того, что помимо овощей в этом орошаемом массиве можно выращивать кормовые культуры, здесь возможно открытие молочно-товарных ферм.





Булат Бакауов отметил перспективность проекта и поручил создать рабочую группу по восстановлению водоканала, в которую войдут чиновники от Лебяжинского района, специалисты РГП «Казводхоз» и представители социально-предпринимательской корпорации «Павлодар». Глава региона подчеркнул, что лично будет контролировать реализацию проекта.





Адиль Аскеров





Фото: Валерия Бугаева







