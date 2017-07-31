На Тайване число пострадавших от двух тайфунов превысило 130
31 июля 2017, 16:26
Непогода отразилась на работе основных служб, перебои с электричеством за два дня были зафиксированы в почти 650 тысячах домовладений.
Два тайфуна — Nesat и Haitang — обрушились на Тайвань за последние сутки, число пострадавших от разгула стихии в разных районах острова достигло 131 человека, ещё один числится пропавшим без вести, сообщает агентство CNA, передает РИА Новости.
Тайфуны принесли сильные ливни и опасность схода селей в многочисленных районах острова, 279 населённых пунктов оказались затоплены.
Непогода отразилась на работе основных служб, перебои с электричеством за два дня были зафиксированы в почти 650 тысячах домовладений. Многочисленные автомобильные дороги оказались заблокированными или затопленными, из-за чего частично прервано автобусное сообщение, поезда ходят с задержкой.
Местные власти сообщили, что ущерб только для сельскохозяйственного сектора уже составил 5,8 миллиона долларов.
Фото © REUTERS / Tyrone Siu
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