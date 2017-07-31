Тенге по-прежнему слабеет, несмотря на рост стоимости нефти

За день нацвалюта ослабела на 1,33 тенге.

По итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс составил 328,07 (+1,33) тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.





При этом минимальная стоимость составила 326,98 тенге за доллар, максимальная - 329,75 тенге.





Объем торгов достиг 105,95 млн долларов.





По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллар продают за 328,5-329 тенге.





Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 15.55 по времени Астаны составила 52,59 доллара за баррель.



