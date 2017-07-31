Тенге по-прежнему слабеет, несмотря на рост стоимости нефти
31 июля 2017, 16:26
За день нацвалюта ослабела на 1,33 тенге.
По итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс составил 328,07 (+1,33) тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
При этом минимальная стоимость составила 326,98 тенге за доллар, максимальная - 329,75 тенге.
Объем торгов достиг 105,95 млн долларов.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллар продают за 328,5-329 тенге.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 15.55 по времени Астаны составила 52,59 доллара за баррель.
Фото: kursiv.kz
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