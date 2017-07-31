Осужденный за педофилию футболист захотел принять ислам из-за угроз убийства

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный на шесть лет тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней, захотел принять ислам, чтобы избежать смерти. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.





Отмечается, что сокамерники 30-летнего Джонсона угрожали перерезать ему горло. Единственные люди, готовые за него вступиться, — мусульмане.





16 июля сообщалось, что Джонсон попросил перевести его в другую тюрьму из-за угроз убийства.





В марте 2016 года Джонсона признали виновным по двум пунктам («Сексуальная связь с несовершеннолетней» и «Совращение несовершеннолетней»). Футболист рассказал, что соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако отверг обвинения в сексуальной связи. После этого «Сандерленд» расторг контракт с игроком в одностороннем порядке.





В активе Джонсона 12 матчей и два забитых мяча за сборную Англии.





Фото: Andrew Mccaren / Zumapress / Globallookpress.com



