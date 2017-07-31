Португальские учёные: Женщины, родившие первенца после 30 лет, живут дольше
31 июля 2017, 16:56
У исследователей из Коимбрского университета есть отличные новости для тех, кто откладывает беременность на потом.
Учёные выяснили, что женщины, родившие первого ребёнка в зрелом возрасте, живут дольше юных матерей. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Journal of Public Health, передает Life.ru.
К аналогичным результатам пришли их коллеги, опубликовавшие статью в журнале Menopause. Они выяснили, что женщины, рожающие позже других, чаще имеют генетическую предрасположенность к долголетию. При этом специалисты подчёркивают, что чрезмерно откладывать беременность всё равно не стоит, поскольку после тридцати лет вероятность зачатия снижается.
Учёные предполагают, что причинами такой необычной зависимости является образ и уровень жизни будущих матерей.
Состоятельные и образованные женщины, как правило, рожают позже других. При этом они ведут здоровый образ жизни и вовремя обращаются за медицинской помощью, что увеличивает общую продолжительность их жизни. Те же, кто рожает в возрасте до 20 лет, редко демонстрируют ответственное отношение к собственному здоровью.
Татьяна Кондратьева
Фото с сайта dg50.mycdn.me
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