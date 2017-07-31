Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Португальские учёные: Женщины, родившие первенца после 30 лет, живут дольше

31 июля 2017, 16:56

У исследователей из Коимбрского университета есть отличные новости для тех, кто откладывает беременность на потом.

Учёные выяснили, что женщины, родившие первого ребёнка в зрелом возрасте, живут дольше юных матерей. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Journal of Public Health, передает Life.ru.

К аналогичным результатам пришли их коллеги, опубликовавшие статью в журнале Menopause. Они выяснили, что женщины, рожающие позже других, чаще имеют генетическую предрасположенность к долголетию. При этом специалисты подчёркивают, что чрезмерно откладывать беременность всё равно не стоит, поскольку после тридцати лет вероятность зачатия снижается.

Учёные предполагают, что причинами такой необычной зависимости является образ и уровень жизни будущих матерей.

Состоятельные и образованные женщины, как правило, рожают позже других. При этом они ведут здоровый образ жизни и вовремя обращаются за медицинской помощью, что увеличивает общую продолжительность их жизни. Те же, кто рожает в возрасте до 20 лет, редко демонстрируют ответственное отношение к собственному здоровью.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта dg50.mycdn.me

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...