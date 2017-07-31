Кенес Ракишев вышел из состава совета директоров «Казкоммерцбанка»

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» было принято на собрании в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах».

Полномочия бывшего председателя совета директоров Кенеса Ракишева официально прекращены на внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанка», сообщает Zakon.kz по ссылкой на пресс-службу банка.





Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» было принято на собрании в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах».





Также официально прекращены полномочия независимых директоров Серика Аханова, Рашита Махата, Марка Хольцмана и Нурлана Абдуова. Как пояснили в пресс-службе, учитывая рекомендации крупного акционера - АО «Народный Банк Казахстана», новый состав Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» определен в количестве 6 человек со сроком полномочий три года.





По предложению крупного акционера, принимая во внимание отсутствие других предложений по составу Совета директоров, общее собрание акционеров избрало членами Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Аскара Елемесова, Азамата Джолдасбекова, Армана Дунаева, Алию Карпыкову, Сауле Кишкимбаеву, Ульфа Вокурку.





При этом Аскар Елемесов, Азамат Джолдасбеков и Арман Дунаев избраны в управляющий орган «Казкома» в качестве независимых директоров, а Алия Карпыкова - в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана».





Ранее сообщалось, что в начале июля решением Совета директоров «Казкоммерцбанка» избраны: председатель правления Ульф Вокурка, заместители председателя правления Улан Байжанов, Лариса Зданович и Жанат Сатубалдина.











