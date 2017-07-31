Акционеры Казкоммерцбанка избрали новый состав Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) приняло решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава управляющего органа банка.

Учитывая рекомендации крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана», новый состав Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» определен в количестве шести человек со сроком полномочий три года. По предложению крупного акционера, принимая во внимание отсутствие других предложений по составу Совета директоров, общее собрание акционеров избрало членами Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

· Вокурка Ульф;

· Елемесов Аскар Раушанулы;

· Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;

· Дунаев Арман Галиаскарович;

· Карпыкова Алия Сакеновна;

· Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна.

При этом Елемесов Аскар Раушанулы, Джолдасбеков Азамат Мырзаданович и Дунаев Арман Галиаскарович избраны в управляющий орган Казкоммерцбанка в качестве независимых директоров, а Карпыкова Алия Сакеновна - в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана».

Акционеры также рассмотрели и установили размер и условия выплаты вознаграждений членам нового состава Совета директоров ККБ.

Ранее в ходе собрания в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»:

· г-на Ракишева Кенеса Хамитовича - председателя Совета директоров;

· г-на Аханова Серика Ахметжановича - независимого директора;

· г-на Хольцмана Марка;

· г-на Махата Рашита Мукамаровича - независимого директора;

· г-на Абдуова Нурлана Канатовича.

Заключительным вопросом повестки дня собрание акционеров приняло к сведению уведомление о заключении банком сделок с АО «БТА Банк», условиями которых предусматривается отказ АО «Казкоммерцбанк» от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицу (у лица), связанного с АО «Казкоммерцбанк» особыми отношениями - АО «БТА Банк».