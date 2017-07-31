Журналисты сообщили об уходе Андрея Малахова с Первого канала

По его словам, студию Малахова, в которой тот работал еще со времен «Большой стирки», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле». «Учитывая, что Первый постоянно проигрывает "России 1" по рейтингам, а у [гендиректора телеканала] Эрнста забрали еще и "Главкино" — тяжело Константину Львовичу наверное», — подчеркнул журналист.

Слова Максимова подтвердил и главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов.

Тем не менее в разговоре с «Лентой.ру» Конов отказался объяснить свое заявление. «Нет, это не ко мне вопрос совершенно», — отметил он. Такую же позицию занял и директор Малахова Алексей Мендель. «Вам лучше обратиться в пресс-службу Первого канала», — посоветовал он.





Представители Первого пока никак не прокомментировали возможный уход ведущего.





Андрей Малахов начал работу на ОРТ (Первом канале) в 1996 году. Тогда он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году стал ведущим «Большой стирки» и перебрался в студию, где до сих пор пытался разобраться в чужих конфликтах в рамках программы «Пусть говорят».