Как развивается промышленная политика в ЕАЭС

Елена Тумашова

«Недавно мы наблюдали падение цен на энергоресурсы и девальвацию национальных валют. Последствия ощутимы до сих пор. Это говорит о том, что уже сегодня нужно переходить к модели развития, основанной на инновациях, прогрессивных наукоемких технологиях, приоритете обрабатывающей промышленности. Этот тезис является наиболее актуальным принципом промышленной политики ЕАЭС», - Дина Акпанбаева, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии, говорит о стратегии развития промышленной политики ЕЭК.

В интервью деловому еженедельнику «Капитал.kz» она рассказала о том, как страны, входящие в ЕАЭС, сотрудничают в промышленности, в чем силен Казахстан и какие направления развития промышленности считаются наиболее перспективными в нашей стране.

- Дина Кияшевна, вы начали говорить о стратегии развития промышленной политики ЕЭК. Каковы ее принципы?

- В любой экономической системе промышленный сектор является главным локомотивом и движущей силой. В Договоре о ЕАЭС мы считали принципиально важным закрепить норму о том, что вопросы промышленного развития должны обязательно учитываться при разработке и реализации политики в смежных областях - торговой, таможенно-тарифной, конкурентной и т. п. В этом мы видим один из обязательных факторов успеха.

Способность выпускать конкурентоспособную и высоколиквидную, экспортно ориентированную промышленную продукцию - основное условие для развития и стабильного роста экономики. Этот принцип также является элементом нашей стратегии.

Мы активно продвигаем целый ряд совместных инициатив, среди которых проекты по промышленной кооперации, в том числе рассматриваемые Евразийским банком развития в целях финансирования, устранение препятствий на пути движения промышленных товаров, а также проекты по созданию новых, высокотехнологичных, инновационных производств.

- На развитие каких отраслей промышленности делается акцент?

- Прежде всего мы делаем акцент на развитие высокотехнологичных отраслей: наноиндустрии, авиационной и космической, биотехнологий, современной компонентной базы, IT-технологий и др.

Крайне важным считаем обеспечение гармоничного сотрудничества науки и производства. Инновационное развитие промышленности - обязательная составляющая успеха в будущем. Поэтому работа по аккумулированию передовых национальных и мировых достижений научно-технического прогресса и мобилизация научного потенциала представляются особенно важными, и это тоже необходимо отнести к нашим принципам и приоритетам.

- Вы могли бы назвать знаковые проекты, которые планируется реализовать силами стран - участниц ЕАЭС в ближайшей перспективе?

- В рамках Евразийских технологических платформ обсуждается более 200 совместных кооперационных проектов. Один из наиболее ярких - создание интегрированной системы по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе объединенных ресурсов дистанционного зондирования Земли. Мы ожидаем, что уже в первой половине 2018 года будут разработаны межправительственное соглашение и проект соответствующей совместной программы.

Будет создан единый информационный портал с сервисами мониторинга развития промышленных и городских территорий, транспортных коридоров, сельского и лесного хозяйства. К 2020 году ожидается запуск первого образца космического аппарата ЕАЭС на основе инновационных бортовых приборов и устройств. А уже в 2023 году стороны планируют обеспечить серийное производство спутников, будет развернута целая орбитальная группировка.

- В чем различия в уровнях развития промышленности в странах, входящих в ЕАЭС?

- Каждая из стран Союза имеет свою отраслевую структуру промышленности. Различия связаны с историей государств, их географическим положением, наличием тех или иных ресурсов. Естественно, что уровень индустриального развития в России и Беларуси выше, а специализация промышленного комплекса наиболее диверсифицирована. Поэтому на Россию приходится 88,4% промышленного производства в ЕАЭС по итогам 2016 года, на Казахстан - 6,3%, на Беларусь - 4,6%. Тем не менее, если рассматривать такой показатель, как удельный вес высокотехнологичных видов деятельности в общем объеме промышленного производства, то лидерами являются Россия и Беларусь (примерно 28% и 26% соответственно). В Казахстане этот показатель составляет только 9%, в Армении и Кыргызстане еще меньше - около 4% и чуть более 2%.

Это связано и с определенными различиями в приоритетах развития промышленности в странах ЕАЭС. Так, для Беларуси и России на первом месте стоит структурная перестройка с освоением инновационных видов продукции и развитием экспорта в третьи страны. Для Армении, Казахстана и Кыргызстана особенно актуальны вопросы создания благоприятного инвестиционного климата и развитой инфраструктуры.

Различия в уровнях развития также вызваны наличием или отсутствием собственной ресурсно-сырьевой базы. Страны ЕАЭС, имеющие богатые запасы полезных ископаемых, в значительной степени ориентированы на их добычу и экспорт, в то время как государства, не обладающие обширной сырьевой базой, преимущественно развивают обрабатывающий сектор. Если в среднем по Союзу удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме производства составляет порядка 66%, то, например, в Беларуси и Кыргызстане он значительно выше - 86,6% и 78,2% соответственно. А в Казахстане - только 41,5%.

- В чем сильные стороны промышленности каждой страны?

- Безусловно, каждая из стран ЕАЭС имеет свои сильные стороны. Армения хорошо обеспечена электроэнергетическими ресурсами, имеет собственную сырьевую базу цветных металлов. В Беларуси развиты практически все отрасли обрабатывающей промышленности, продукция ориентирована на экспорт, существует эффективная система государственной поддержки промышленности. В Казахстане - сильная сырьевая база, значительный потенциал трудовых ресурсов, обширный внутренний рынок и хорошие возможности для выхода продукции на российский рынок и рынки третьих стран. Кыргызстан открыт для внешних инвесторов, обладает значительными и доступными трудовыми ресурсами. В России - очень емкий внутренний рынок, развитая инфраструктура, наработанные схемы поставок комплектующих и сбыта продукции, а также система стимулирования развития приоритетных отраслей и импортозамещения.

Это, конечно, далеко не исчерпывающий перечень сильных сторон каждого из государств нашей «пятерки». И нужно учесть, что многое из того, что мы можем выделить в какой-то одной стране, в равной мере характерно для других. Например, практически каждая из стран Союза демонстрирует открытость для притока внешних инвестиций.

- А если смотреть на картину по отраслям, какова структура промышленности в государствах - членах ЕАЭС?

- Отраслевая структура промышленности в государствах-членах имеет свои особенности. В Армении высока доля производства пищевых продуктов, напитков и табака, которые составляют более 60% от объема продукции обрабатывающей промышленности, на втором месте - продукция металлургии, прежде всего цветной - 18,5%.

Выпуск пищевых продуктов, напитков и табака в Беларуси занимает треть от общего объема, а размеры производства машиностроительной продукции, кокса и нефтепродуктов примерно равнозначны, составляя свыше 15%.

В Казахстане почти половина от общего объема промышленного производства - продукция металлургии; пищевые продукты, напитки и табак составляют без малого 23%, кокс и нефтепродукты - более 8,5%

В Кыргызстане преобладают продукция металлургии - почти 65%, пищевой промышленности - свыше 15% и строительные материалы - более 7%.

В России распределение примерно равновесное: например, на долю кокса и нефтепродуктов приходится порядка 22%, продукции машиностроения - 20,5%, пищевых продуктов, напитков и табака - 19,3%, металлургии - 16%.

- Какие направления развития промышленности считаются наиболее перспективными в Казахстане?

- Приоритетными в Казахстане определены черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, а также машиностроение, в первую очередь автомобилестроение и транспортное машиностроение.

Ключевой документ, направленный на диверсификацию экономики и индустриализацию, - Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015−2019 годы. Цель индустриализации Казахстана - развитие сектора обрабатывающей промышленности путем создания инновационной и конкурентоспособной продукции высокой добавленной стоимости.

Для этого применяются три основных подхода. Речь идет прежде всего о сокращении технологического отставания базовых отраслей. О развитии инновационных отраслей и создании основы для развития инновационных секторов, включая мобильные и мультимедийные технологии, нано- и космические технологии, технологии робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

Также важен кластерный подход в развитии обрабатывающей промышленности, что позволит повысить конкурентоспособность этого сектора отечественной промышленности за счет создания и локализации технологических цепочек, кооперирования, развития интеграции и ускорения инновационного развития.

- В каких отраслях промышленности между странами ЕАЭС сейчас заключается наибольшее количество договоров на поставку оборудования?

- Этот аспект промышленного сотрудничества мы рассматриваем с точки зрения объемов взаимной торговли средствами производства, то есть товарами, которые по своему назначению относятся к инвестиционным.

В 2016 году объем поставок инвестиционных товаров между государствами-членами ЕАЭС составил $3,5 млрд, что составляет порядка 12% от общего объема взаимной торговли стран Союза.

Наибольший удельный вес в поставках инвестиционной продукции приходится на машины и оборудование - 51,5%, автотранспортные средства - 14,5%, электрическое оборудование - 11,6%, а также компьютерное, электронное и оптическое оборудование - 11,2%.

- Как развивается промышленное сотрудничество государств - членов Союза, и как в эту работу интегрируется Казахстан?

- Интеграционные процессы в рамках Союза оказывают позитивное влияние на развитие промышленного сотрудничества. В 2016 году рост кооперационных поставок в ЕАЭС опережал темпы промышленного производства, увеличившись на 1,2% против 0,9% прироста промышленного производства. Это говорит о том, что сотрудничество содействовало преодолению экономического кризиса, в результате чего произошел переход к наращиванию взаимных поставок, прежде всего кооперационной продукции.

Опережающими темпами в 2016 году росли поставки продукции таких отраслей, как кожевенная и обувная промышленность - на 23,5%, фармацевтика - на 22,4%, текстильная и мебельная промышленность - на 18% и 17,2% соответственно, автомобилестроение - на 12,5%.

Для трех стран Союза - Беларуси, Казахстана и России - характерны существенные объемы кооперационных поставок в рамках ЕАЭС. При этом Россия преимущественно поставляет кооперационную продукцию партнерам по ЕАЭС. Беларусь получает практически столько же кооперационной продукции, сколько отдает. В Казахстан по большей части поставляются промежуточные товары от партнеров по Союзу. Что касается Армении и Кыргызстана, то они в основном получают промежуточные товары, взамен практически не поставляя кооперационную продукцию.

В 2016 году развитие кооперационного сотрудничества происходило за счет большего вовлечения в эти процессы Армении, Беларуси и Казахстана, нарастивших поставки кооперационной продукции преимущественно в Россию. Это обстоятельство свидетельствует о постепенном выравнивании взаимных кооперационных поставок. Тем не менее в структуре взаимных кооперационных поставок сейчас преобладает Россия, на долю которой приходится 47,1% товарооборота таких товаров в ЕАЭС.

В результате роста объемов этих поставок удельный вес Беларуси в общем объеме кооперационного экспорта увеличился на 1,8 процентного пункта (п.п.), Казахстана - на 0,8 п.п., Армении - на 0,1 п.п. В свою очередь, возросла доля России в общем объеме кооперационного импорта на 3,4 п.п.

Заметных изменений в отраслевой структуре взаимных кооперационных поставок в 2016 году нет. Лидирует продукция металлургии, химической промышленности и машиностроения.

Что касается участия в кооперационном сотрудничестве Казахстана, то 96,4% промежуточных товаров поступает на его территорию из России, 2,7% - из Беларуси и 0,9% - из Кыргызстана. В то же время 90,2% экспорта промежуточных товаров направляется в Россию, 7,2% - в Кыргызстан, 2,5% - в Беларусь.