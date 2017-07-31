Вступает в силу техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции: с 1 сентября покупатели перестанут платить за лед

Масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5 %. Об этом и других новшествах техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности рыбы и рыбной продукции» сообщил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на отраслевой конференции, прошедшей 27 июля в Южно-Сахалинске (Россия). Он напомнил, что техрегламент вступит в силу 1 сентября нынешнего года.

В работе конференции приняли участие члены правительства Сахалинской области, представители госучреждений, рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций из ряда российских регионов, для которых вопросы, связанные с развитием рыбной отрасли, имеют особое значение. В районе Сахалина и Курильских островов, например, в прошлом году рыбаки выловили почти пятую часть общероссийского улова водных биологических ресурсов, составившего в целом по стране более 4,5 млн тонн.

Техрегламент разработан лучшими учеными пяти стран Союза совместно с ЕЭК для защиты жизни и здоровья потребителей от опасной продукции, а также от фальсификата. В документе, в частности, содержатся точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах. Масса глазури в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных должна быть не более 7% процентов, из неразделанных ракообразных - не более 14 %. Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит - за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры.

«Техрегламент ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию, по сути, - большой шаг вперед, - отметил Валерий Корешков. - Документ позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции - от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы».

Пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента Союза, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств. Он, например, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других вредных для здоровья человека препаратов и стимуляторов роста, которые нередко используют производители, разводящие рыбу, ракообразных, мидий и других водных животных. В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, техрегламент определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы государств-членов и размещать на официальных сайтах, чтобы рыбаки знали, в каких районах разрешено ловить.

К обращению в странах Союза не допускается пищевая рыбная продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины, а также «мороженая, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 градусов».

В соответствии с союзным техгламентом живая рыба «с признаками засыпания» должна быть реализована как рыба-сырец, то есть как свежая рыба без признаков жизни при температуре не выше температуры среды обитания, или охлаждаемая. Морские ежи, ракообразные, брюхоногие и двустворчатые моллюски должны направляться на продажу и переработку только в живом виде. Трепангов после вылова следует незамедлительно разделать, устриц - уложить вогнутой створкой раковины вниз, морских гребешков - выпуклой створкой вниз.

Впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженых промысловых рыб и водных беспозвоночных. Например, в семге - не более 72 % процентов, дальневосточной скумбрии и северной креветке - не более 80 %, а в камчатском крабе - не более 82 %.

Отдельно оговаривается в техрегламенте производство детского питания. Так, пищевую рыбную продукцию для детей первого года жизни следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а на специализированных производственных объектах, в спеццехах или на специальных технологических линиях. Для более старших, включая детей школьного возраста, - условия производства немного смягчены: производить питание можно и на технологическом оборудовании общего назначения, но - обязательно в начале рабочей смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции.

При производстве рыбной пищевой продукции для детей нельзя использовать фосфаты, усилители вкуса, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли, а также другие пищевые ингредиенты, где есть эти пищевые добавки.

«Нововведения, безусловно, укрепят потребительское доверие к отечественной рыбе, внесут значительный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности в странах ЕАЭС», - резюмировал Валерий Корешков.

Для адаптации предпринимателей к новым условиям установлен достаточно длительный переходный период. Как отметил министр ЕЭК, документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, оформленные рыбоперерабатывающими предприятиями до вступления в силу технического регламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 года. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности. Это, по мнению экспертов, обеспечит возможность планомерного перехода участников рынка на выпуск рыбных товаров, отвечающих новым требованиям.