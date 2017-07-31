В Астане стартовала акция «Нет терроризму»
31 июля 2017, 17:41
Проект сопровождается хештегами #noextremism, #noterrorism.
Акция направлена на формирование в обществе чувства нулевой терпимости ко всем формам и проявлениям радикализма, экстремизма и терроризма, передает astana.gov.kz.
Данная инициатива призвана привлечь внимание и объединить всех казахстанцев в идеологический фронт противодействия любым радикальным проявлениям, а также акцентировать внимание на том, что мир и согласие внутри страны необходимы каждому из нас для спокойной жизни.
Впервые тема акции была поднята во время домашнего матча «Астаны» третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На больших LED-экранах стадиона «Астана Арена» транслировался ролик, в котором звезды столичной команды говорят о проблеме, с которой столкнулся современный мир, – терроризме и экстремизме.
Акцию поддержали олимпийский чемпион по боксу, семикратный чемпион Казахстана Бахтияр Артаев, а также руководитель Управления по делам религий города Астаны Данияр Есин. Они встретились с игроками команды «Астана» во время очередной тренировки перед предстоящим матчем и обсудили проект.
Проект сопровождается хештегами #noextremism, #noterrorism.
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