Казахстанская Ассоциация Независимых Директоров сменила наименование и руководителя

Решением общего собрания членов (учредителей) ОО «Казахстанская Ассоциация Независимых Директоров» изменило наименование на ОО «Казахстанское Национальное Объединение Директоров».

Также указанным решением Исполнительным директором объединения избран Ерлан Бейсембинов. Ранее этот пост занимала Раушан Райсханова.

Ерлан Бейсембинов с 2009 г. занимал должность директора юридического департамента АО «Казтелерадио».

Примечание редакции: целью объединения является содействие казахстанским акционерным компаниям и иным организациям в повышении эффективности их деятельности и уровня корпоративного управления путем улучшения работы органов управления акционерных компаний через внедрение передовой практики работы корпоративных директоров, формирование и поддержание профессиональных и этических стандартов деятельности независимых директоров.