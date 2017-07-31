В СКО конфликт между молодежью закончился перестрелкой

По подозрению в совершении хулиганских действий задержаны три жителя Петропавловска , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.





В воскресенье в городских социальных сетях была распространена информация о перестрелке в подгорной части Петропавловска. Пользователи писали, что парня с огнестрельными ранами неизвестные принесли в детскую областную больницу, а потом сбежали.





В пресс-службе ведомства проинформировали, что полицейскими Петропавловска установлены и задержаны по подозрению в совершении хулиганских действий три жителя областного центра.





"В ходе расследования установлено, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт, к решению которого каждая из сторон привлекла своих знакомых. В результате словесная ссора переросла в инцидент, в ходе которого один из участников получил дробовое ранение в ногу", — рассказали в ДВД.





Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство), части 2 статьи 99 УК РК (покушение на убийство), в ходе которого будут установлены все обстоятельства случившегося.





"По горячим следам все участники инцидента задержаны, три жителя областного центра водворены в ИВС УВД города Петропавловска. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законном порядке. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ДВД СКО и областной прокуратуры", — заключили в ведомстве.



