Пострадавшую в страшном ДТП алматинку Екатерину Парафиеву выписали из больницы , передает , передает Zakon.kz





"Кто счастливый едет домой, тот я!!! Устала, конечно, я от больничного покоя, что вчера услышав от врача о возможности выписки, радости не было предела. Этап больничной реабилитации позади, за что отдельное спасибо врачам и сотрудникам больницы, которые принимали в этом непосредственное участие. Теперь у нас этап домашней адаптации, назовем его так. Будем привыкать, будем учиться. Спасибо Вам друзья за Вашу поддержу, за Ваши теплые слова и переживания! Вас так много, и Вы обладаете такой невероятной силой!", - написала на своей страничке в instagram Екатерина.









Напомним , жуткая авария произошла на пр. аль-Фараби, между улицами Навои и Мустафина. Honda CR-V со спущенным колесом стояла в крайнем левом ряду. Рядом находились две девушки, которых и сбила машина. Позже очевидец предоставил видео этого наезда. А медики подтвердили , что одна из пострадавших девушек в результате этой страшной аварии лишилась обеих ног. Подруга Екатерины Найля Кажибаева получила серьезную черепно-мозговую травму. Материалы по ДТП зарегистрированы в ЕРДР, расследуется уголовное дело по ст. 345 ч.2 УК РК.



