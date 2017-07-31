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В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение

31 июля 2017, 17:57

Ожидается местами гроза, возможен град, шквал.

Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

1 августа по Атырауской области ожидается местами гроза, возможен град, шквал, усиление северо-западного, западного ветра 15-20 м/с.

В городе Атырау ночью 1 августа ожидается гроза.

Фото: gismeteo.ua

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