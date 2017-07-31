Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Считавшийся мертвым казахстанец вышел из тюрьмы и отрекся от родных

31 июля 2017, 18:23

Он проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.

Покуратура Актюбинской области помогла дочери найти отца, считавшегося умершим более 10-ти лети назад. Однако мужчина отрекся от родственников и отказался контактировать с ними, передает Zakon.kz.

"Прием в Центре правовых услуг выявил интересный жизненный случай. Обратился мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, с просьбой помочь получить документы, определить место для проживания. Его разместили в Центре социальной адаптации, помогают с документами. По правилам ответ ему вручили, но копию все же направили по адресу, который он указал в качестве обратного в Уральск. Неожиданным для нас стал звонок женщины, которая представившись его дочерью, рассказала, что ее отец пропал более 10 лет назад и его через суд успели признать умершим", - написал руководитель аппарата прокуратуры области Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что мужчина сам ушел из семьи, проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.

"Предполагая долгожданную встречу родных, сообщили мужчине о желании дочери забрать его к себе, но к нашему удивлению мужчина отказался контактировать со своими родными. Вдаваться в перипетии частной жизни не стали", - рассказал Даулембаев.

Фото: audi-club.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...