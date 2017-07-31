Считавшийся мертвым казахстанец вышел из тюрьмы и отрекся от родных

Он проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.

Покуратура Актюбинской области помогла дочери найти отца, считавшегося умершим более 10-ти лети назад. Однако мужчина отрекся от родственников и отказался контактировать с ними, передает передает Zakon.kz





"Прием в Центре правовых услуг выявил интересный жизненный случай. Обратился мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, с просьбой помочь получить документы, определить место для проживания. Его разместили в Центре социальной адаптации, помогают с документами. По правилам ответ ему вручили, но копию все же направили по адресу, который он указал в качестве обратного в Уральск. Неожиданным для нас стал звонок женщины, которая представившись его дочерью, рассказала, что ее отец пропал более 10 лет назад и его через суд успели признать умершим", - написал руководитель аппарата прокуратуры области Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.





Выяснилось, что мужчина сам ушел из семьи, проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.





"Предполагая долгожданную встречу родных, сообщили мужчине о желании дочери забрать его к себе, но к нашему удивлению мужчина отказался контактировать со своими родными. Вдаваться в перипетии частной жизни не стали", - рассказал Даулембаев.



