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Тело утонувшего 80-летнего мужчины нашли спустя неделю в Семее

31 июля 2017, 18:31

Мужчина вышел из дома 24 июля и не вернулся.

Спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины в реке Иртыш спустя два дня после заявления о его пропаже, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города Семей ДЧС ВКО.

"Ранним утром в понедельник,24 июля пенсионер вышел из дома и не вернулся. Однако внучка забила тревогу и заявила о пропаже деда лишь на четвертые сутки", — сообщили Sputnik Казахстан в ведомстве

28 июля на поиски пожилого мужчины выехали 24 человека личного состава пожарной части и три спасателя. Тело пропавшего пенсионера было найдено в воскресенье, 30 июля по реке Иртыш в районе поселка Мирный.
Еще один трагический случай произошел в Восточно-Казахстанской области в минувшую субботу. Тогда от воды погиб 59-летний мужчина, отдыхавший с друзьями на озере Колхозное.

В управлении отметили, что с начала купального сезона в местных водоемах утонули десять местных жителей.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Алексей Мальгавко.

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