Тело утонувшего 80-летнего мужчины нашли спустя неделю в Семее

Мужчина вышел из дома 24 июля и не вернулся.

Спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины в реке Иртыш спустя два дня после заявления о его пропаже, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города Семей ДЧС ВКО.





"Ранним утром в понедельник,24 июля пенсионер вышел из дома и не вернулся. Однако внучка забила тревогу и заявила о пропаже деда лишь на четвертые сутки", — сообщили Sputnik Казахстан в ведомстве





28 июля на поиски пожилого мужчины выехали 24 человека личного состава пожарной части и три спасателя. Тело пропавшего пенсионера было найдено в воскресенье, 30 июля по реке Иртыш в районе поселка Мирный.

Еще один трагический случай произошел в Восточно-Казахстанской области в минувшую субботу. Тогда от воды погиб 59-летний мужчина, отдыхавший с друзьями на озере Колхозное.





В управлении отметили, что с начала купального сезона в местных водоемах утонули десять местных жителей.







