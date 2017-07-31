В Шымкенте в рамках пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье» открылось 3 центра

Цель пилотного проекта - поставить заслон насилию и конфликтам, а также сохранить единство в семье.

Сегодня в областном центре Южно-Казахстанской области – городе Шымкент с участием заместителя акима области Ербол Садыра состоялось открытие реабилитационного центра «Көмек» и медико-психологического реабилитационного центра, а также центра социально-психологического сопровождения для граждан, пострадавших от семейного насилия, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





Цель пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье», реализуемый при инициативе Генеральной прокуратуры РК - поставить заслон насилию и конфликтам, а также сохранить единство в семье.





В первую очередь, рабочая группа ознакомилась с работой «Кризисного центра», открытие которого состоялось сегодня. Учреждение будет оказывать психологическую и социальную поддержку гражданам, пострадавшим от семейного насилия и находящимся в трудной жизненной ситуации.









Посетив центр, Е.Садыр отметил, что каждая семья является частью государства и цивилизованное общество начинается, прежде всего, с правильного построения отношений в семье.





«Сегодня в Казахстане уделяется особое внимание семейно-демографической политике. Социальная политика государства, а также реформы в сфере образования, здравоохранения направлены на улучшение благосостояния семьи. Улучшение демографического роста, достижение численности населения Казахстана до 18 миллионов человек и увеличение средней продолжительности жизни населения на 10 лет являются результатом взвешенной и дальновидной политики Главы государства, которая направлена на заботу каждой семьи», - сказал заместитель акима области.





Вместе с тем, Центр вошел в состав «Красного полумесяца» Республики Казахстан, и реализуется в рамках социального проекта фонда «Қорғау-Астана». Стоит отметить, что новое здание центра оснащено приемным, кабинетом врача, социальными кабинетами с необходимыми оборудованиями, спальными комнатами, столовой, детскими площадками и кабинетами для культурно-досугового отдыха.





Затем, рабочая группа посетила «Медико-психологический реабилитационный центр», который открылся по улице Байтулы баба. Данный центр проводит медико-психологические коррекционные работы с гражданами, употребляющие психоактивные вещества. В центре оказывают услуги наркологи, психологи, психотерапевты и социальные работники, предоставляющие наркологическую и медицинскую помощи, в соответствии со стандартами лечения. Медико-психологический реабилитационный центр принимает пациентов по направлению компетентных органов. Центр, оснащенный 20 койками является стационарным учреждением, который работает круглосуточно.





А третий по счету центр, деятельность которого направлена на социально-психологическое сопровождение открыт при городском территориальном центре социального обслуживания населения акимата города Шымкент. В центре будут оказывать психологическую поддержку гражданам, пострадавшим от насилия и деструктивных религиозных течений. Здесь граждане смогут пройти собеседования в режиме онлайн через Skype и получить ценные советы.







