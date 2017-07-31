Фируза Шарипова заняла первую строчку в рейтинге "бьющих" боксеров

26 августа в Астане в рамках международной выставки EXPO-2017 Шарипова поборется за титул чемпионки мира.

Казахстанка Фируза Шарипова заняла первое место в рейтинге сильно бьющих боксеров. По мнению портала Allfight, Шарипова стремительно ворвалась в элиту профессионального бокса, не оставляя шансов своим соперницам, передает передает Zakon.kz





В рейтинг также попали нокаутеры Наталья Рогозина, Елена Мрдженович, Энн Софи Матис и Кэти Тейлор.





Стоит отметить, что известный российский комментатор и эксперт в мире бокса Борис Скрипко также высоко оценил боксерские навыки казахстанки.





"Я могу сказать, что в женском профессиональном боксе появилась очень интересная спортсменка. Интересная во всех планах - и как боксер, и как представительница женского пола, - отметил Скрипко. - Я наблюдал ее бои, они впечатляют. На мой взгляд в этой весовой категории все при ней. И техника, и ментально она готова к самым большим поединкам. В профессиональном боксе ты не дерешься каждые два месяца. Каждый бой нужно организовывать и согласовывать. Поэтому хочется, чтобы не терялось лишнее время в ее карьере, и чтобы как можно конкурентнее были соперницы. Все потому что она готова на данный момент пройти любую, кто с ней встретится".





По мнению комментатора очень интересным оказался бы бой Фирузы Шариповой со Светланой Кулаковой.





"Они совершенно разные. Бой был бы интересным. Не знаю за кого буду болеть - со Светланой очень давно знаком, Фирузе симпатизирую и не скрываю этого, потому что очень интересная, харизматичная, сильная и волевая", - заключил Борис Скрипко.





Фируза Шарипова двухкратная чемпионка Казахстана в любительском боксе, призерка чемпионата Азии, участница чемпионата мира. В мае 2016 года она дебютировала на профи-ринге в Москве, сразившись с серебрянной призеркой Олимпиады, двухкратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигавы (Россия).





26 августа в Астане в рамках международной выставки EXPO-2017 Шарипова поборется за титул чемпионки мира.



