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Прокурор Астаны поручил проверить всех причастных к хищению средств дольщиков

 

На прошлой неделе в прокуратуре города Астаны проведено межведомственное совещание с участием правоохранительных органов по делам жилищно-долевого строительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Прокурор города Булат Дембаев перед следователями поставил задачу проверить причастность к совершению преступления лиц, принимавших участие в расхищении средств дольщиков (бухгалтеров, компаньонов, субподрядчиков и других).

Также поручено провести комплекс оперативных мероприятий по розыску и установлению укрытого имущество, оформленного на близких родственников и средств, выведенных в зарубежье.

Уже сегодня правоохранительные органы по уголовному делу в отношении Каримбековой (недобросовестный застройщик ЖК «Жастар-4») установили и наложили арест на квартиру площадью 180 кв.м. в одном из домов элитного района Астаны.

Работа в этом направлении продолжается.

 

31 июля 2017, 09:34
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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