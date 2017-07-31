Казахстанские волейболисты сенсационно пробились в финал чемпионата Азии
31 июля 2017, 19:41
В финале 1 августа Казахстан сыграет с победителем матча Индонезия — Япония.
Мужская сборная Казахстана по волейболу одержала волевую победу в полуфинале чемпионата Азии, который проходит в Индонезии, и поборется за «золото».
В полуфинальной игре казахстанские волейболисты в пяти партиях сломили сопротивление сборной Южной Кореи — 20:25, 15:25, 25:17, 25:23, 16:14.
В финале 1 августа Казахстан сыграет с победителем матча Индонезия — Япония.
На данный момент лучшим результатом мужской сборной Казахстана является «серебро» Чемпионата Азии-1993.
Источник: Sports.kz.
Фото: volley.kz.
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