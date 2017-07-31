Ученые рассказали, когда произойдет самое долгое солнечное затмение в истории

Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, пишут " пишут " Известия ".





Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.





Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.





Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься "солнечный" телескоп DKIST.





Тем временем, последнее полное солнечное затмение произойдет примерно через 600 миллионов лет, так как к этому времени Луна удалится от Земли на столь большое расстояние, что она не сможет закрывать светило своим диском, передает РИА Новости

"Полное солнечное затмение является "танцем" трех партнеров – Луны, Солнца и Земли. Оно может произойти только в том случае, если положение спутницы планеты и светила очень точным образом совпадут. Со временем, число и продолжителность полных затмений уменьшаются, и примерно через 600 миллионов лет Земля в последний раз станет свидетелем подобного события", — рассказывает Ричард Вондрак (Richard Vondrak) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

