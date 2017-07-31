Ученые назвали кухонные губки смертельно опасными
31 июля 2017, 20:35
Микробы находятся, главным образом, на поверхности губок, а также внутри прилегающих к ней пор.
Немецкие ученые пришли к выводу, что на губках для мытья посуды обитает множество патогенных бактерий. Некоторые из них, например ацинетобактеры (Acinetobacter), являются причиной менингита и сепсиса. Эти микроорганизмы проявляют устойчивость к антибиотикам и могут стать причиной неизлечимых инфекций. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.
Биологи проанализировали микробный состав 40 кухонных губок с помощью пиросеквенирования ДНК и флуоресцентной гибридизации в сочетании с конфокальной лазерной сканирующей микроскопией. При пиросеквенировании устанавливались последовательности выделенной ДНК, что позволило соотнести полученный генетический материал с генами известных микроорганизмов. Флуоресцентная микроскопия позволила определить распространение бактерий на губках и выяснить их плотность.
Оказалось, что микробы находятся, главным образом, на поверхности губок, а также внутри прилегающих к ней пор. При этом преобладали гамма-протеобактерии, к которым относится большинство патогенных микроорганизмов. Так, ученые обнаружили Chryseobacterium hominis и Moraxella osloensis, которые могут быть возбудителями инфекций у человека. Эти микробы восприимчивы к антибиотикам. Однако также были найдены ацинетобактерии, в 2017 году причисленные ВОЗ к наиболее опасным в связи с растущей невосприимчивостью к большинству антибактериальных препаратов. Максимальная плотность организмов составляла около 50 миллиардов клеток на кубический сантиметр.
По словам исследователей, губки периодически подвергались дезинфекции, что не уничтожило все микробы, а лишь изменило их состав и сделало более устойчивыми к обеззараживанию.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС.
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