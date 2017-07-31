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Вице-президент США рассказал о желании улучшить отношения с Россией

31 июля 2017, 20:50

Пенс также пообещал, что США предотвратят российскую угрозу в отношении НАТО.

Власти США хотели бы улучшить отношения с Россией. Об этом вице-президент Майк Пенс сообщил, выступая в Таллине вместе с главами стран Балтии. Стенограмма его заявлений опубликована на сайте Белого дома.

«Мы надеемся на то, что у нас будут хорошие отношения с Россией, но, как я сказал ранее, недавние дипломатические действия Москвы не смогут помешать приверженности США защищать себя, наших союзников и все страны мира, любящие свободу», — пояснил он.

Пенс уточнил, что под «дипломатическими действиями» имеет в виду решение Москвы выслать из страны несколько сотен американских дипломатических работников.

«Президент и Конгресс едины в своем посыле: улучшение отношений и снятие санкций потребуют от России отменить те действия, которые и привели к их введению», — подытожил вице президент.

Ранее 31 июля стало известно, что Пенс также пообещал, что США предотвратят российскую угрозу в отношении НАТО.

27 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Bryan Woolston / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com.

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