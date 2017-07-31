В пяти регионах РК борются с пожарами

В настоящее время подразделения Комитета по ЧС МВД РК, службы Гражданской защиты, среди которых местные исполнительные органы, лесные хозяйства, добровольные пожарные формирования борются с загораниями сухой травы сразу в пяти регионах страны, это Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, передает Zakon.kz.





По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, из числа сотрудников органов гражданской защиты, местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений создано 398 мобильных групп. В состав мобильных групп вошло более 3 тысяч человек. Ими на сегодняшний день по лесостепным массивам проведено 973 рейда. Выявлено и привлечено к административной ответственности 187 физических и должностных лиц за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах.





Территориальными подразделениями МВД в рамках профилактики пожаров в лесостепных массивах проведено порядка 3 тысяч инструктажей с сельхозпроизводителями с охватом более 23 тыс. человек, а также проведено более 130 совместных учений.









На данный момент проведена ликвидация загораний сухой травы в Айтекебийском, Мартукском, Каргалинском районах Актюбинской области, Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, Акжаикском, Казталовском, Бокейординском, Жангалинском районах Западно-Казахстанской области, Толебиском районе Южно-Казахстанской области на общей площади 1883 га. В ликвидации пожаров были задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств, добровольных пожарных формирований в количестве 470 человек и 70 единиц техники.

В Байганинском и Кобдинском районах Актюбинской области продолжается ликвидация загорания сухой травы. Общее количество задействованных сил и средств ДЧС, добровольных пожарных формирований – 134 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.





В Исатайском районе Атырауской области в ликвидации задействованы силы и средства добровольных пожарных формирований в составе 10 человек и 2 единиц техники. Площадь пожара 35 га.





На 9 участках Базарчуланского с/о с загоранием сухой травы борются силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесного хозяйства в составе 62 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.





В Бурлинском районе на 2-х участках в ликвидации загорания сухой травы задействованы силы и средства АО «Өрт сөндіруші», добровольных пожарных формирований в количества 9 человек и 4 единиц техники.





В Актогайском районе (вблизи с. Айыртас) Карагандинской области в тушении загорания сухой травы задействованы силы и средства ДЧС в составе 4 человека личного состава и 1 единицы техники. Площадь пожара устанавливается.





В Улытауском районе (в 3 км от с. Терисаккан Терисакканского с/о) в ликвидации загорания сухой травы задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований 24 человека личного состава и 5 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.





В Карсакбайском с/о, в 45 км от п. Карсакбай, произошло загорание сухой травы, в ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований 20 человек личного состава и 2 единицы техники. Площадь пожара устанавливается.





В Толебиском районе Южно-Казахстанской области продолжается тушение пожара в ущелье Кызылзау. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства и местных исполнительных органов в составе 51 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара 16 га.



