Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы

Трое из них были госпитализированы.

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Алматы, сообщили сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.





ДТП произошло на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра. Со слов очевидцев, Toyota RAV4 ехала по Богенбай батыра в восточном направлении, находившаяся за рулем девушка хотела повернуть на улицу Сейфуллина.





На моргающем зеленом сигнале светофора девушка приступила в маневру, в это время с Богенбай батыра в западном направлении двигался Subaru Legacy, который на полном ходу столкнулся с RAV4.





От удара последний автомобиль развернуло, он столкнулся с Opel Corsa.





В ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира Toyota RAV4, а также пассажирка с Subaru Legacy. Три человека были госпитализированы.







