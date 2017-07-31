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Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы

31 июля 2017, 21:30

Трое из них были госпитализированы.

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.

ДТП произошло на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра. Со слов очевидцев, Toyota RAV4 ехала по Богенбай батыра в восточном направлении, находившаяся за рулем девушка хотела повернуть на улицу Сейфуллина.

На моргающем зеленом сигнале светофора девушка приступила в маневру, в это время с Богенбай батыра в западном направлении двигался Subaru Legacy, который на полном ходу столкнулся с RAV4.

От удара последний автомобиль развернуло, он столкнулся с Opel Corsa.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира Toyota RAV4, а также пассажирка с Subaru Legacy. Три человека были госпитализированы.



Фото: очевидцы.

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