Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы
31 июля 2017, 21:30
Трое из них были госпитализированы.
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.
ДТП произошло на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра. Со слов очевидцев, Toyota RAV4 ехала по Богенбай батыра в восточном направлении, находившаяся за рулем девушка хотела повернуть на улицу Сейфуллина.
На моргающем зеленом сигнале светофора девушка приступила в маневру, в это время с Богенбай батыра в западном направлении двигался Subaru Legacy, который на полном ходу столкнулся с RAV4.
От удара последний автомобиль развернуло, он столкнулся с Opel Corsa.
В ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира Toyota RAV4, а также пассажирка с Subaru Legacy. Три человека были госпитализированы.
Фото: очевидцы.
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