Экипаж самолета потушил пожар на борту во время полета

Экипаж авиакомпании SriLankan Airlines потушил возгорание, возникшее во время полета из Индии в Шри-Ланку из-за телефонного аккумулятора. Об этом сообщило агентство France Presse, передает Об этом сообщило агентство France Presse, передает РИА Новости





Инцидент произошел в воскресенье на борту воздушного судна, летевшего из индийского города Кочи в Коломбо, когда в самолете находились 202 пассажира. Как говорится в заявлении авиакомпании, незадолго после подачи питания экипаж заметил, что с верхней багажной полки идет дым. После неудачных попыток потушить возгорание при помощи огнетушителя, члены экипажа поместили багаж в воду, посчитав, что в сумке могла загореться литиевая батарея.





"Из сумки перестал идти дым. В результате расследования экипаж обнаружил в сумке литиевый аккумулятор и два мобильных телефона", — сообщил перевозчик.





Тип батареи и модель обнаруженных телефонов авиакомпания не уточнила. Расследование происшествия продолжается.



