Экипаж самолета потушил пожар на борту во время полета
31 июля 2017, 21:43
В самолете находились 202 пассажира.
Экипаж авиакомпании SriLankan Airlines потушил возгорание, возникшее во время полета из Индии в Шри-Ланку из-за телефонного аккумулятора. Об этом сообщило агентство France Presse, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в воскресенье на борту воздушного судна, летевшего из индийского города Кочи в Коломбо, когда в самолете находились 202 пассажира. Как говорится в заявлении авиакомпании, незадолго после подачи питания экипаж заметил, что с верхней багажной полки идет дым. После неудачных попыток потушить возгорание при помощи огнетушителя, члены экипажа поместили багаж в воду, посчитав, что в сумке могла загореться литиевая батарея.
"Из сумки перестал идти дым. В результате расследования экипаж обнаружил в сумке литиевый аккумулятор и два мобильных телефона", — сообщил перевозчик.
Тип батареи и модель обнаруженных телефонов авиакомпания не уточнила. Расследование происшествия продолжается.
Фото: Flickr / Paul Frederickson.
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