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Экипаж самолета потушил пожар на борту во время полета

31 июля 2017, 21:43

В самолете находились 202 пассажира.

Экипаж авиакомпании SriLankan Airlines потушил возгорание, возникшее во время полета из Индии в Шри-Ланку из-за телефонного аккумулятора. Об этом сообщило агентство France Presse, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье на борту воздушного судна, летевшего из индийского города Кочи в Коломбо, когда в самолете находились 202 пассажира. Как говорится в заявлении авиакомпании, незадолго после подачи питания экипаж заметил, что с верхней багажной полки идет дым. После неудачных попыток потушить возгорание при помощи огнетушителя, члены экипажа поместили багаж в воду, посчитав, что в сумке могла загореться литиевая батарея.

"Из сумки перестал идти дым. В результате расследования экипаж обнаружил в сумке литиевый аккумулятор и два мобильных телефона", — сообщил перевозчик.

Тип батареи и модель обнаруженных телефонов авиакомпания не уточнила. Расследование происшествия продолжается.

Фото: Flickr / Paul Frederickson.

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