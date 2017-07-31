Алматинка заявила, что ее дочку заразили гепатитом в турецкой клинике

Неприятным сюрпризом обернулось лечение за рубежом 11-летней алматинке Диане Долгаевой. Девочку с заболеванием костного мозга в турецкой клинике заразили гепатитом, утверждает ее мама. Сейчас, когда уже найден донор, маленькую пациентку приходится лечить не от основной, а приобретенной болезни, сообщает телеканал « сообщает телеканал « Алматы ».





Диана, не смотря на свой юный возраст, очень сильная. Ей провели уже больше 350 переливаний крови. Из-за отсутствия иммунитета у нее часто повышается температура, но она не перестает надеяться, что уже совсем скоро будет прогуливаться с родителями по любимому городу.





В Минздраве заверили, что клиника получила удовлетворительную оценку казахстанской комиссии. Там долгое время не было донора. А вот факт заражения гепатитом турецкая клиника «Медикал Парк» не признает. Стамбульские врачи утверждают, что пациентка поступила к ним уже с таким заболеванием. И хотя клиника выглядит солидно снаружи, мама Дианы говорит, что качество лечения здесь не на должном высоком уровне.





Вопрос об отправлении пациента на лечение зарубеж решает комиссия, куда входят главные внештатные специалисты Минздрава, работники министерства и представители общественных организаций. Возглавляет комиссию вице-министр здравоохранения. Эта комиссия и определяет выбор клиники заграницей. А лечиться там, конечно, недешево.





«Я живу в страхе, что могу умереть. Все знаю и понимаю, что моя жизнь, к сожалению, зависит от больших денег. Моим родителям не под силу их собрать. Они очень большие, пожалуйста, помогите мне, я очень хочу жить. Как я скучаю по моим друзьям, родственникам, по своему родному городу Алматы. Как же хочется вернуться в свое детство», - рассказала девочка Диана Долгаева.





За эти два года девочка, действительно, сильно повзрослела. Больничные стены, бесконечные анализы, ежедневные переливания крови. Она научилась терпеть боль и прекрасно понимает - как бы бесценна ни была ее жизнь для родителей, спасение зависит от денег. Для операции и лечения необходима сумма не менее 100 тысяч долларов.





«У нас практически погиб весь костный мозг, у нас нет два года своей крови. Мы на постоянных переливаниях крови и тромбоцитов. У нас доноров уже более 280 человек за весь этот период. Сейчас драгоценное время уходит на гепатит. А потом мы приступим к пересадке, очень тяжелый период нашей жизни наступит, через какой опять нужно пройти ради здоровья», - сообщила мама Дианы Долгаевой Ольга Мурзина.





Ничто не предвещало беды. Диана была обычным ребенком - отличница, активистка в школе. Сначала стала жаловаться на слабость, потом появились синяки, а после синюшная бледность. Педиатры поставили диагноз ОРВИ, но анализы показали иное. У девочки выявили апластическую анемию тяжелой формы. По квоте Диану с мамой направили в Стамбул, Минздрав взял на себя 70 процентов оплаты зарубежного лечения. Но как оказалось, радоваться было слишком рано. Условия клиники оставляли желать лучшего. По словам Ольги, два пациента из Казахстана, лечившиеся здесь, скончались. И Диане становилось с каждым днем все хуже.





«В отношении турецкой клиники «Медикал парк» была проведена проверка условий оказания медицинской помощи пациенту, путем командирования специалистов министерства здравоохранения республики Казахстан. По итогам была дана удовлетворительная оценка. Однако, учитывая отсутствие совместимого донора на протяжении длительного времени, данный пациент был переведен в турецкую клинику «Абжибадем», - сказала руководитель отдела по определению зарубежных клиник на базе АО «Национальный медицинский центр» Лаура Рахимова.





Новая клиника оказалась куда лучше. У ребенка сразу же взяли анализы и выявили еще одно страшное заболевание - гепатит С.





«Диана поступила к нам с диагнозом апластическая анемия. Нашелся донор и мы готовы сделать операцию по пересадке костного мозга. Такие операции мы проводим не впервые. Но при первичных анализах у пациентки обнаружены высокие показатели ферментов печени. Повторные лабораторные исследования развеяли все сомнения - у девочки был гепатит С острой стадии», - сообщила врач клиники Acibadem Atakent (Турция) Гульюз Озтюрк.





На лечение гепатита пришлось потратить все собранные деньги на реабилитацию. Откликнулись волонтеры из Татарстана. Это сообщество неравнодушных мам, которые пытаются помочь детям.





«В ходе лечения выяснилось, что у Дианы приобретенный гепатит С, т.е. ее заразили во время очередного переливания в прошлой клинике. И мы вынуждены были потратить все собранные средства на лечение гепатита. Никакой материальной помощи мы не получали и не получаем от казахских фондов, именно поэтому мы вынуждены обратиться к вам, ко всем неравнодушным людям за спасением жизни Дианочки», - рассказала волонтер из Татарстана Гульназ Гизатулина.





В Казахстане на помощь Диане пока не откликнулся ни один фонд. Волонтер Наталья Бойко планирует переговорить с артистами, быть может они захотят организовать благотворительный концерт.





«Сборы всегда небольшие. Потому, что у нас концерты много денег не собирают, ну что-то с миру по нитке. Мама не опускает руки, она два года ведет соцсети, отчитывается по отчислениям, за каждую тысячу они ведут отчет. И волонтеры, находятся такие люди, хендмейкеры дают какие-то свои вещи, и мама устраивает аукцион. У них к сожалению, температура недавно поднялась, потому что иммунитет слабенький, а с температурой уже операцию нельзя делать, маме было не до этого. Она никакими аукционами не занималась, долг растет», - сказала волонтер Наталья Бойко.





«Хочу бегать, прыгать, веселиться как раньше, но не могу потому, что у меня низкие тромбоциты и может начаться кровотечение. У меня было кровотечение из ушей, из носа. Все это потому, что у меня низкие тромбоциты. Умоляю вас помогите мне, я хочу жить», - поделилась Диана Долгаева.





С начала августа турецкие врачи планируют приступить к высокодозной химии, а в середине месяца провести трансплантацию костного мозга. Желающие помочь Диане могут обратиться редакцию телеканала за реквизитами. Деньги понадобятся и на постоперационную реабилитацию, которая займет длительное время.









Салтанат Шорай, Арсен Сандыбаев.



