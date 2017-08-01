В столице Венесуэлы началась новая волна протестов против властей
1 августа 2017, 00:41
Манифестанты уже перекрыли баррикадами автотрассу Прадос-дель-Сур. Сейчас движение по шоссе полностью перекрыто.
Сторонники оппозиции в понедельник вновь начали акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе после состоявшихся в воскресенье выборов в национальное учредительное собрание, сообщает РИА Новости.
Продолжение протестов пообещал губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Формально в стране действует запрет на протестные акции до вторника, 1 августа.
По сообщению портала Nacional, манифестанты уже перекрыли баррикадами автотрассу Прадос-дель-Сур. Сейчас движение по шоссе полностью перекрыто.
Оппозиция призвала к акциям протеста по всей Венесуэле, начиная с полудня понедельника (22.00 аст). Противники президента Николаса Мадуро не признают итоги выборов и считают, что созыв национальной учредительной ассамблеи для разработки изменений в конституцию должен был быть осуществлен через референдум.
Фото: AFP 2017 / Ronaldo Schemidt.
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