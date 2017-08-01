Рыбак вытащил тело 9-летней девочки из Иртыша
1 августа 2017, 01:02
Тело ребенка, запутавшееся в сетях, было обнаружено 800 метрах от села.
В Актогайском районе Павлодарской области найдено тело утонувшей два дня назад девятилетней девочки, передает pavlodarnews.kz.
Об этом агентству сообщил старший инженер районного отдела ЧС, старший лейтенант гражданской защиты Бахтияр Ильясов.
- Трагедия произошла в селе Жамбыл Кожамжарского сельского округа в несанкционированном для купания месте, - рассказывает собеседник. - Девочка 2008 года рождения 29 июля около 14:00 пришла вместе с сестрой к притоку Иртыша. Старшая девочка не заметила, как ее сестренка прыгнула в воду купаться. Ребенка унесло течение. Сестра плавать не умела, начала звать на помощь, но никто не откликнулся.
На место происшествия незамедлительно выехали начальники ОЧС, УВД, и МПС, руководители оперативно-спасательного подразделения и отдела образования, также заместитель акима Актогайского района. 30 июля проводились поисковые работы, приехали водолазы из областного центра, но поиски результатов не дали. Тело ребенка, запутавшееся в сетях, было обнаружено в 800 метрах от села.
Как сообщил старший инженер ОЧС Актогайского района, погибшая девочка жила и училась в Павлодаре. В Актогайский район приехала на летние каникулы к отцу.
Абзал Кабдраш.
Фото: pavlodarnews.kz.
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