Масштабная работа по противодействию коррупции началась в Департаменте по делам обороны Алматы

В Департаменте по делам обороны г. Алматы и его структурных подразделениях совместно с местными представителями партии «Нур Отан» началась масштабная работа по предупреждению и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz





- При организации различных мероприятий и круглых столов по данной проблеме, необходимо широко пропагандировать и выносить на обсуждение актуальные вопросы, требующие тщательного анализа, взвешенного подхода в принятии тех или иных решений, - сказал на заседании начальник юридической службы Департамента по делам обороны города Алматы старший лейтенант Мукагали Сейлбеков. Он считает, что нужно прислушиваться к мнению тех, кто служит, работает и живёт в этом мегаполисе: «Проведение таких заседаний способствует повышению имиджа Вооруженных Сил РК, а также расширению и укреплению сотрудничества с компетентными органами. Расширение дискуссионного поля поможет принятию верных решений, вовлечение общественности к решению насущных проблем повысит доверие народа к властным структурам. Ведь только совместными усилиями можно добиться успехов".

На заседании Департамента поднимались острые вопросы в области предупреждения и противодействия коррупции, обсуждались вопросы разработки и реализации мер по предупреждению коррупции, план действий и антикоррупционное законодательство, и особенно вопросы присвоения очередных воинских званий, назначения офицеров на вышестоящие должности.





Следует отметить, что при всех вышеупомянутых мероприятиях в Департаменте проводится обязательная проверка на знание основ антикоррупционного законодательства путем тестирования либо принятия зачетов с отражением результатов в личных делах и представлениях. При приеме на работу и заключении контрактов с кадровыми органами проводятся специальные проверки на предмет отсутствия у кандидатов судимости, наличия сведений налоговых органов о сдаче декларации о доходах и имуществе, отсутствия источников нетрудовых доходов и взысканий за совершение коррупционных правонарушений.





В соответствии с требованиями статей 8, 11 Закона «О противодействии с коррупции», статьи 10 Закона «О государственной службе» кадровыми органами МОВУ (местные органы военного управления) проверяется наличие в личных делах военнослужащих письменного согласия и принятия ограничений на период прохождения службы. Также в местных органах военного управления Алматы проводится анонимное анкетирование личного состава на предмет выявления фактов злоупотребления служебным положением и иных противоправных коррупционных деяний, допускаемых должностными лицами.





Кроме того, в Департаменте и в управлениях по делам обороны Алматы установлены ящики для заявлений и жалоб граждан, имеется информация о круглосуточных телефонах доверия вышестоящего командования, руководства департамента, телефонов доверия военной прокуратуры Алматинского гарнизона, начальника подразделения военной полиции и других должностных лиц. По возникшим вопросам ежедневно проводится прием граждан.





В соответствии с требованиями действующего законодательства в местных органах военного управления оборудованы стенды с выписками нормативных правовых актов: главы 32 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»; главы 15 Уголовного кодекса РК и в части, касающейся коррупционных преступлений и правонарушений с текстом Этического кодекса госслужащих.



