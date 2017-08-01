В некоторых регионах Казахстана сохранится неустойчивая погода
1 августа 2017, 06:00
На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.
На западе, северо-западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Жамбылской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
Днем в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 32°, ясно.
В Астане днем 26°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Business.ua
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