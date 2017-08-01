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В некоторых регионах Казахстана сохранится неустойчивая погода

1 августа 2017, 06:00

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.

На западе, северо-западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 32°, ясно.

В Астане днем 26°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Business.ua

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