Международные резервы Казахстана составили $92,2 млрд - Нацбанк

Денежная база в июне 2017 года сжалась на 6,5% и составила 5 173,9 млрд. тенге.

За июнь 2017 года международные резервы страны в целом составили 92,2 млрд. долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.





В июне 2017 года валовые международные резервы Национального банка составили 30,0 млрд. долларов, в том числе активы в иностранной валюте - 18,9 млрд. долларов, активы в золоте - 11,2 млрд. долларов.





«Поступление валюты на счета Правительства в Национальном банке и увеличение остатков на текущих счетах клиентов в иностранной валюте были частично нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, завершению части операций валютно-процентный своп с банками. Также произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте и была осуществлена продажа валюты на внутреннем валютном рынке», - пояснили в пресс-службу Нацбанка РК.





За июнь 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (62,2 млрд. долл. США), составили 92,2 млрд. долларов. Денежная база в июне 2017 года сжалась на 6,5% и составила 5 173,9 млрд. тенге.





Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 2,3% до 4 862,3 млрд. тенге.





Денежная масса в июне 2017 года увеличилась на 1,2% до 19 690,7 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 5,1% до 1 830,7 млрд. тенге.





Фото: Казинформ



