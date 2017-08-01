Бразильские врачи назвали самую травмоопасную для мужчин позу в сексе

Чаще всего половой член ломается во время интенсивного секса в позиции "догги-стайл".

Врачи из Бразилии опросили мужчин, которые обращались в больницы после секса, и выяснили, в какой позиции чаще всего случаются переломы полового члена. Выяснилось, что для получения такой травмы вовсе не обязательно быть знатоком "Камасутры", передает Life.ru.





Чаще всего половой член ломается во время интенсивного секса в позиции "догги-стайл" — именно после такого полового акта обратились в больницу большинство пациентов. На втором месте по травмоопасности оказался секс в миссионерской позиции, а на третьем и вовсе мастурбация.





Исследование было опубликовано в издании с говорящим названием Journal of Impotence Research. В опросе приняли участие 90 пациентов с переломами полового члена. Кроме того, врачи назвали и самую необычную причину перелома: один из пациентов хотел начать половой акт с летящего прыжка, но потерпел неудачу.

