Трамп уволил Скарамуччи через 10 дней после назначения

"У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа", — сказала пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс. При этом она отметила, что директор по коммуникациям ушел, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".





Ранее об отставке Скарамуччи сообщила газета The New York Times. По данным издания, он уволен по требованию нового главы аппарата Белого дома.





На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого занимавший пост министра внутренней безопасности. На должность пресс-секретаря назначена Сара Сандерс.





Вместе с ними в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого в прессе назвали причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи, в прошлом богатый финансист, уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по ведомству.



