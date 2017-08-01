Трамп уволил Скарамуччи через 10 дней после назначения
1 августа 2017, 07:52
Позднее Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам.
Президент США Дональд Трамп снял финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям всего через 10 дней после назначения, заявили в администрации американского лидера, сообщает РИА Новости.
"У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа", — сказала пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс. При этом она отметила, что директор по коммуникациям ушел, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".
Ранее об отставке Скарамуччи сообщила газета The New York Times. По данным издания, он уволен по требованию нового главы аппарата Белого дома.
На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого занимавший пост министра внутренней безопасности. На должность пресс-секретаря назначена Сара Сандерс.
Вместе с ними в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого в прессе назвали причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи, в прошлом богатый финансист, уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по ведомству.
Так, по словам журналиста New Yorker Райана Лицца, с которым новый директор по коммуникациям беседовал по телефону, Скарамуччи назвал на тот момент действующего главу аппарата Райнса Прибаса "чертовым параноидальным шизофреником". Кроме того, он раскритиковал помощника президента по стратегическим вопросам Стивена Бэннона и заявил, что тот обслуживает в Вашингтоне собственные интересы.
Позднее Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруга высокопоставленного чиновника Дидри Болл подала на развод из-за "откровенных политических амбиций" мужа и его стремления быть ближе к президенту.
Фото: REUTERS
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