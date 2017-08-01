Сбитый на проезжей части в Темиртау ребенок отделался ссадинами
1 августа 2017, 08:06
Ребенок перебегал дорогу на проспекте Мира возле магазина «Адмирал».
Семилетнего мальчика сбили на проезжей части в Темиртау, передает МИА «Казинформ».
Ребенок перебегал дорогу на проспекте Мира возле магазина «Адмирал». Как сообщили в центральной городской больнице, мальчик получил незначительные травмы.
«Комплексное медобследование показало, что каких-либо серьезных телесных повреждений мальчик не получил. На какое-то время ребенка оставили в больнице, он был под наблюдением», - сообщили в больнице.
Водитель не стал скрываться, дождался прибытия сотрудников дорожно-патрульной полиции и дал пояснения. Свою вину не признал, заявив, что ребенок выскочил на проезжую часть на участке, запрещенном для движения пешеходов.
Тем не менее, рассматривается вопрос о привлечении автовладельца к ответственности за движение транспортного средства со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения.
Фото: Казинформ
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