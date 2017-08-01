В Кызылорде за две недели дети отказались от двух престарелых матерей

В Кызылорде за две недели отказались сразу от двух престарелых матерей. От одной - нотариально. Обе бабушки сегодня содержатся в кризисном Центре «Қамқорлық». Их готовят к переводу в Дом престарелых , передает , передает телеканал "Астана"





Труженик тыла Тамара Ивановна Подскребаева помнит всю свою жизнь до мельчайших деталей. Вынесла и голод, и нищету, выжила. Ради детей. Но в старости, к 90-летнему возрасту, оказалась им не нужна. Говорит дочь оформила отказ нотариально.





Тамара Подскребаева, труженик тыла:

- А я плохо хожу, очень плохо, ноги сейчас болят, вот по стенке иду. Я ей надоела, она не хочет. Вот она говорит: хлопочи в Дом престарелых, я не хочу с тобой жить. Ну, что я сделаю? Пожалуйста, переведите. Я хоть сюда попала, спасибо человеку, дай Бог ему здоровья. Он меня взял, я на скамейке, на улице спала, в парке. Переведите, я прошу вас, я на лавке спать устала.





Аналогичная история и у Загипы Бимахановой, 87-летней матери пятерых взрослых детей. Причины, по которым от старых родителей отказываются дети, у каждой семьи - свои. Но чаще - болезнь и недуги пожилых людей.





Загипа Бимаханова, труженик тыла:

- Зятья не довольны моим присутствием в своих домах. Дочка моя узнала про это место и привела сюда. Спасибо вот этому парню, взял меня под свое крыло, обогрел, окружил заботой и вниманием. Пусть все добро им вернется сторицей.





Кризисный центр «Камкорлык» предназначен для адаптации жертв бытового насилия и матерей-одиночек, попавших в трудные жизненные ситуации. Принимают здесь и пожилых. Но временно. Срок проживания от двух до шести месяцев. Ежегодно на содержание Центра из областного бюджета выделяется около 20 миллионов тенге.





Руководитель учреждения в беседе с нами признается: не ожидал, что постояльцами станут родители-отказники. Все изменилось, когда в прошлом году к ним в двери постучался 80-летний дедушка. Сын выгнал его на улицу.





Жандос Тусмагамбетов, директор кризисного центра «Қамқорлық»:

- С начала же этого года Центр принял трех пожилых людей. Это те, от кого отвернулись собственные дети и заставили искать приют в подобных центрах. Одна из бабушек двадцать лет спустя сошлась со своим супругом, мы помогли им зажить вновь одной семьей. Дочь одной из бабушек нотариально отказалась от матери.





На данный момент в областном Доме престарелых проживают 160 человек. 101 из них - пожилые люди. На их содержание, медицинское обслуживание и социальный уход из областного бюджета на этот год выделено 290 миллионов 315 тысяч тенге.





Сейчас пожилые люди мечтают только об одном: попасть в Дом престарелых, где они не будут чувствовать себя несчастными, одинокими и ненужными. Где обретут не только кров и пищу, но и друзей.







