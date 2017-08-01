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У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было

1 августа 2017, 09:01

По предварительной версии оба мужчины погибли при ударе о землю, затем самолет взорвался.

Накануне похоронили погибших в крушении самолета ЯК-12, передает ТК "Астана".

Пассажира воздушного судна - предпринимателя Масимжана Масимова в последний путь проводили в Жаркенте, а пилота Хамита Акбергенова в Караганде.

На вопрос был ли шанс на спасение, директор «Казавиа» Игорь Сухоруков ответил отрицательно.

По предварительной версии оба мужчины погибли при ударе о землю, затем самолет взорвался. Тела обгорели на 80%, уточнил Сухоруков. Все расходы по погребению «Казавиа» взяла на себя.

Игорь Сухоруков, директор ТОО «Казавиа»: Мы окажем всю помощь, просто я находился здесь, в морге, за всем сам следил, чтобы все прошло достаточно ускорено, столько дней, чтобы тело уже предать земле. Материальную помощь уже и дальше окажем. Все расходы, понесенные на захоронение, и дополнительную помощь мы окажем.

Напомним, крушение самолета ЯК-12 произошло утром 27 июля недалеко от города Жаркент в Алматинской области. На борту находились два человека, оба погибли. После инцидента в Казахстане приостановили эксплуатацию этого воздушного судна. Расследованием занимается специальная комиссия.


Фото: Avia.pro


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