У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
1 августа 2017, 09:01
По предварительной версии оба мужчины погибли при ударе о землю, затем самолет взорвался.
Накануне похоронили погибших в крушении самолета ЯК-12, передает ТК "Астана".
Пассажира воздушного судна - предпринимателя Масимжана Масимова в последний путь проводили в Жаркенте, а пилота Хамита Акбергенова в Караганде.
На вопрос был ли шанс на спасение, директор «Казавиа» Игорь Сухоруков ответил отрицательно.
По предварительной версии оба мужчины погибли при ударе о землю, затем самолет взорвался. Тела обгорели на 80%, уточнил Сухоруков. Все расходы по погребению «Казавиа» взяла на себя.
Игорь Сухоруков, директор ТОО «Казавиа»: Мы окажем всю помощь, просто я находился здесь, в морге, за всем сам следил, чтобы все прошло достаточно ускорено, столько дней, чтобы тело уже предать земле. Материальную помощь уже и дальше окажем. Все расходы, понесенные на захоронение, и дополнительную помощь мы окажем.
Напомним, крушение самолета ЯК-12 произошло утром 27 июля недалеко от города Жаркент в Алматинской области. На борту находились два человека, оба погибли. После инцидента в Казахстане приостановили эксплуатацию этого воздушного судна. Расследованием занимается специальная комиссия.
Фото: Avia.pro
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